Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,1508 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,79 руб., максимальный - 74,4725 руб. Было заключено 59075 сделок. Объем торгов составил 241009,23 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,87 руб. за доллар США.

12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1508 руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,76 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3427,08 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52984,745 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 278,815 млрд руб., или на...

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овет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10... читать дальше

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2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-597 на 17 млрд 226 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3472 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7636 руб. Минимальный курс евро составил 89,375 руб., максимальный - 90,125 руб. Было заключено 6136 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,375 руб., максимальный - 90,125 руб. Было заключено 6136 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1508 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,79 руб., максимальный - 74,4725 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,79 руб., максимальный - 74,4725 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5318 руб. Минимальный курс юаня составил 11,48 руб., максимальный - 11,5856 руб. Было заключено 285 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,48 руб., максимальный - 11,5856 руб. Было заключено 285 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, завершил пятницу на повышательном тренде. Фондовые рынки Европы с утра демонстрировали минорный настрой. Днем часть индикаторов пыталась скорректироваться на повышение. Фондовые рынки Европы с утра демонстрировали минорный настрой. Днем часть индикаторов пыталась скорректироваться на повышение. Японские и австралийские фондовые индексы... Японские и австралийские фондовые индексы... читать дальше

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Потери АПК РФ от плавающей пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя превысят $1,55 млрд, подсчитали в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как заявил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа-2021" в пятницу, первичная оценка недополученной... Как заявил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа-2021" в пятницу, первичная оценка недополученной... читать дальше

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Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что с учетом оптимистичных прогнозов по инфляции и ряда других факторов ЦБ может в ближайшей перспективе принять решение о снижении ключевой ставки. "Банк России принял взвешенное решение о... "Банк России принял взвешенное решение о... читать дальше

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Совокупный объем страховых выплат, связанных с пандемией коронавируса, существенно превысит прогноз Lloyd's of London, составлявший $107 млрд, полагает страховая компания Brit. "Lloyd's предположил, что COVID-19 станет самым дорогостоящим в истории страховой отрасли... "Lloyd's предположил, что COVID-19 станет самым дорогостоящим в истории страховой отрасли... читать дальше

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ПАО "Группа компаний "Самолет" приобрело в рамках оферты 6 тыс. 140 облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка текущего купона - 7,5%... Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка текущего купона - 7,5%... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8... Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу нефтяные цены перешли к росту после первоначального снижения. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 мск составила $61,59 за баррель, что на $0,45 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 мск составила $61,59 за баррель, что на $0,45 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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Снятие карантинных ограничений в США приведет к усилению инфляции, что будет способствовать оттоку средств инвесторов из акций и облигаций, и их притоку в коллекционные предметы, недвижимость, сырьевые товары и даже бриллианты, полагают эксперты Bank of America Corp.... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы умеренно снижаются на фоне противоречивых сигналов относительно ситуации с пандемией коронавируса и в отсутствие новых данных, указывающих на устойчивость восстановления экономики. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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