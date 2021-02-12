12 февраля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.02 по 21.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.02.2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Декабрь 2020
|15.02.2021
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Декабрь 2020
|16.02.2021
|10:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Ноябрь 2020
|16.02.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2020
|16.02.2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Февраль 2021
|16.02.2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Февраль 2021
|16.02.2021
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2020
|16.02.2021
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Февраль 2021
|17.02.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Январь 2021
|17.02.2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2020
|17.02.2021
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Январь 2021
|17.02.2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2021
|17.02.2021
|17:15
|Промышленное производство в США
|Январь 2021
|17.02.2021
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Декабрь 2020
|18.02.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Декабрь 2020
|18.02.2021
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Январь 2021
|18.02.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 января по 06 февраля
|18.02.2021
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Февраль 2021
|18.02.2021
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Январь 2021
|18.02.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 января
|18.02.2021
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2021
|18.02.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 февраля
|19.02.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Февраль 2021
|19.02.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Январь 2021
|19.02.2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Январь 2021
|19.02.2021
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2021
|19.02.2021
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2020
|19.02.2021
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2020
|19.02.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2021
|19.02.2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Декабрь 2020
|19.02.2021
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Январь 2021
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