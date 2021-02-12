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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 февраля 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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12 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.02 по 21.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
15.02.2021 13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Декабрь 2020
15.02.2021 13:00 Промышленное производство в еврозоне Декабрь 2020
16.02.2021 10:00 Изменение цен производителей в Великобритании Ноябрь 2020
16.02.2021 12:00 Внешнеторговый баланс Италии Октябрь 2020
16.02.2021 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Февраль 2021
16.02.2021 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Февраль 2021
16.02.2021 13:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2020
16.02.2021 16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Февраль 2021
17.02.2021 10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Январь 2021
17.02.2021 13:00 Объем строительства в еврозоне Декабрь 2020
17.02.2021 16:30 Изменение цен производителей в США Январь 2021
17.02.2021 16:30 Объемы розничных продаж в США Январь 2021
17.02.2021 17:15 Промышленное производство в США Январь 2021
17.02.2021 18:00 Товарные запасы на складах США Декабрь 2020
18.02.2021 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Декабрь 2020
18.02.2021 16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Январь 2021
18.02.2021 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 31 января по 06 февраля
18.02.2021 16:30 Индекс деловой активности Филадельфии Февраль 2021
18.02.2021 16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Январь 2021
18.02.2021 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 24 по 30 января
18.02.2021 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Февраль 2021
18.02.2021 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 06 по 12 февраля
19.02.2021 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Февраль 2021
19.02.2021 10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Январь 2021
19.02.2021 10:00 Цены производителей в Германии Январь 2021
19.02.2021 10:45 Изменение потребительских цен во Франции Январь 2021
19.02.2021 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Декабрь 2020
19.02.2021 13:00 Баланс счета текущих операций Италии Декабрь 2020
19.02.2021 13:00 Изменение потребительских цен в Италии Январь 2021
19.02.2021 16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Декабрь 2020
19.02.2021 18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Январь 2021

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