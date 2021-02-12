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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 февраля в размере 73,9378 руб.
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12 февраля 2021 года 14:20
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 февраля в размере 73,9378 руб.
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12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 73,9378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,99 коп. Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7608 руб. Минимальный курс евро составил 89,4025 руб., максимальный - 90,09 руб. Была заключена 3371 сделка.... читать дальше
.12 февраля 2021 года 15:06
Объем переработки нефти "Роснефти" за 2020 г. составил 104 млн т, что на 5,7% ниже 2019 года, за 4-й квартал 2020 г. объем переработки нефти компанией достиг 25,8 млн т, что на 1,3% выше предыдущего квартала, сообщила компания. В октябре-декабре объем переработки на... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:58
Лондон уступил позиции в сфере торговли деривативами, номинированными в евро, другим финансовым центрам, в том числе Нью-Йорку, Амстердаму и Парижу, после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года, пишет газета Financial Times. Доля британской столицы в... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:45
Строительство "Северного потока 2" планируют возобновить со следующей недели, сообщило сегодня издание Spiegel. Согласно плану, строительство должно быть завершено до конца года. 7 февраля российский трубоукладчик "Фортуна" начал прокладывать трубы, но погода прервала...
.12 февраля 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,39 пункта (1,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3376,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3403,07 (-0,33%) пункта,... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:37
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 4-м квартале 2020 года составила рекордные 324 млрд руб., что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов, говорится в сообщении компании В целом за год прибыль составила 147... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:29
Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд. Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. ОПЕК... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:24
За период с 8 по 12 февраля биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,64% - до 52508 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).. Цены на Регуляр-92 снизились на 1,15%, до 51294 руб. за тонну,... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:20
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 73,9378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.12 февраля 2021 года 14:20
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 89,6052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,64 коп. Это автоматическое сообщение.
.12 февраля 2021 года 14:14
Доля участия иностранных компаний в совокупном капитале банков РФ снизилась к 1 января до 10,96% - ЦБ РФ
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2021 года, составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%), в совокупном уставном капитале страховых... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:05
ссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БO-09-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Купонный период составит 1 год. Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 15 февраля с... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:05
Совет директоров Банка России принял сегодня решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение аналитики прогнозировали единодушно: ускорение темпов инфляции создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для возможной смены вектора... читать дальше
.12 февраля 2021 года 13:57
Банк России повысил прогноз роста кредитования в 2021 году до 9-13% с 7-11%, следует из опубликованного ЦБ среднесрочного прогноза. Центробанк по-прежнему ожидает, что в 2022 и в 2023 годах кредиты будут расти на 7-11% ежегодно. Прирост корпоративного портфеля... читать дальше
.12 февраля 2021 года 13:55
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Башкирской содовой компании на уровне "ruА+" и установило статус "под наблюдением"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак) на уровне "ruА+" и установило статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингу - "стабильный". Как... читать дальше
.12 февраля 2021 года 13:47
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год с 3,5-4% до 3,7–4,2%. "По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия... читать дальше
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