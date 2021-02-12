12 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2020
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2020
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2020
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Декабрь 2020
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2021
Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7608 руб.
Минимальный курс евро составил 89,4025 руб., максимальный - 90,09 руб. Была заключена 3371 сделка.... читать дальше
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12 февраля 2021 года 15:06
Объем переработки нефти "Роснефти" за 2020 г. составил 104 млн т, что на 5,7% ниже 2019 года, за 4-й квартал 2020 г. объем переработки нефти компанией достиг 25,8 млн т, что на 1,3% выше предыдущего квартала, сообщила компания.
В октябре-декабре объем переработки на... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:58
Лондон уступил позиции в сфере торговли деривативами, номинированными в евро, другим финансовым центрам, в том числе Нью-Йорку, Амстердаму и Парижу, после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года, пишет газета Financial Times.
Доля британской столицы в... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:45
Строительство "Северного потока 2" планируют возобновить со следующей недели, сообщило сегодня издание Spiegel. Согласно плану, строительство должно быть завершено до конца года.
7 февраля российский трубоукладчик "Фортуна" начал прокладывать трубы, но погода прервала...
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12 февраля 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,39 пункта (1,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3376,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3403,07 (-0,33%) пункта,... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:37
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 4-м квартале 2020 года составила рекордные 324 млрд руб., что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов, говорится в сообщении компании
В целом за год прибыль составила 147... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:29
Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд.
Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.
ОПЕК... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:24
За период с 8 по 12 февраля биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,64% - до 52508 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)..
Цены на Регуляр-92 снизились на 1,15%, до 51294 руб. за тонну,... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:20
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 73,9378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,99 коп.
Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2021 года 14:20
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 89,6052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,64 коп.
Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2021 года 14:14
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2021 года, составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%), в совокупном уставном капитале страховых... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:05
ссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БO-09-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Купонный период составит 1 год.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 15 февраля с... читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:05
Совет директоров Банка России принял сегодня решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение аналитики прогнозировали единодушно: ускорение темпов инфляции создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для возможной смены вектора... читать дальше
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12 февраля 2021 года 13:57
Банк России повысил прогноз роста кредитования в 2021 году до 9-13% с 7-11%, следует из опубликованного ЦБ среднесрочного прогноза.
Центробанк по-прежнему ожидает, что в 2022 и в 2023 годах кредиты будут расти на 7-11% ежегодно.
Прирост корпоративного портфеля... читать дальше
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12 февраля 2021 года 13:55
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак) на уровне "ruА+" и установило статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз по рейтингу - "стабильный".
Как... читать дальше
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12 февраля 2021 года 13:47
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год с 3,5-4% до 3,7–4,2%.
"По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия... читать дальше
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