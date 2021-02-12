ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4388 руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 89,4388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,96 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7608 руб. Минимальный курс евро составил 89,4025 руб., максимальный - 90,09 руб. Была заключена 3371 сделка.... Минимальный курс евро составил 89,4025 руб., максимальный - 90,09 руб. Была заключена 3371 сделка.... читать дальше

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Объем переработки нефти "Роснефти" за 2020 г. составил 104 млн т, что на 5,7% ниже 2019 года, за 4-й квартал 2020 г. объем переработки нефти компанией достиг 25,8 млн т, что на 1,3% выше предыдущего квартала, сообщила компания. В октябре-декабре объем переработки на... В октябре-декабре объем переработки на... читать дальше

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Лондон уступил позиции в сфере торговли деривативами, номинированными в евро, другим финансовым центрам, в том числе Нью-Йорку, Амстердаму и Парижу, после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года, пишет газета Financial Times. Доля британской столицы в... Доля британской столицы в... читать дальше

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Строительство "Северного потока 2" планируют возобновить со следующей недели, сообщило сегодня издание Spiegel. Согласно плану, строительство должно быть завершено до конца года. 7 февраля российский трубоукладчик "Фортуна" начал прокладывать трубы, но погода прервала... 7 февраля российский трубоукладчик "Фортуна" начал прокладывать трубы, но погода прервала...

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,39 пункта (1,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3376,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3403,07 (-0,33%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 4-м квартале 2020 года составила рекордные 324 млрд руб., что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов, говорится в сообщении компании В целом за год прибыль составила 147... В целом за год прибыль составила 147... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд. Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. ОПЕК... ОПЕК... читать дальше

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За период с 8 по 12 февраля биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,64% - до 52508 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).. Цены на Регуляр-92 снизились на 1,15%, до 51294 руб. за тонну,... Цены на Регуляр-92 снизились на 1,15%, до 51294 руб. за тонну,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 73,9378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 89,6052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2021 года, составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%), в совокупном уставном капитале страховых... читать дальше

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ссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БO-09-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Купонный период составит 1 год. Купонный период составит 1 год. Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 15 февраля с... Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 15 февраля с... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял сегодня решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение аналитики прогнозировали единодушно: ускорение темпов инфляции создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для возможной смены вектора... читать дальше

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Банк России повысил прогноз роста кредитования в 2021 году до 9-13% с 7-11%, следует из опубликованного ЦБ среднесрочного прогноза. Центробанк по-прежнему ожидает, что в 2022 и в 2023 годах кредиты будут расти на 7-11% ежегодно. Центробанк по-прежнему ожидает, что в 2022 и в 2023 годах кредиты будут расти на 7-11% ежегодно. Прирост корпоративного портфеля... Прирост корпоративного портфеля... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак) на уровне "ruА+" и установило статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингу - "стабильный". Прогноз по рейтингу - "стабильный". Как... Как... читать дальше

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ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год с 3,5-4% до 3,7–4,2%. "По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия... "По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия... читать дальше

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