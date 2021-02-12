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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4388 руб.
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12 февраля 2021 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4388 руб.

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12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 89,4388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,96 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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12 февраля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,7608 руб.
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Минимальный курс евро составил 89,4025 руб., максимальный - 90,09 руб. Была заключена 3371 сделка....    читать дальше
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12 февраля 2021 года 15:06
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В октябре-декабре объем переработки на...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:58
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Лондон уступил позиции в сфере торговли деривативами, номинированными в евро, другим финансовым центрам, в том числе Нью-Йорку, Амстердаму и Парижу, после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года, пишет газета Financial Times.

Доля британской столицы в...    читать дальше
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7 февраля российский трубоукладчик "Фортуна" начал прокладывать трубы, но погода прервала...
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12 февраля 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 12 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,39 пункта (1,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3376,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3403,07 (-0,33%) пункта,...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:37
Чистая прибыль "Роснефти" в 4-м квартале достигла рекордные 324 млрд руб.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 4-м квартале 2020 года составила рекордные 324 млрд руб., что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов, говорится в сообщении компании

В целом за год прибыль составила 147...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:29
Нефть дешевеет на фоне негативных прогнозов ОПЕК и МЭА
Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд.

Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

ОПЕК...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:24
За неделю биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,64%, на Аи-92 - на 1,15%
За период с 8 по 12 февраля биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,64% - до 52508 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)..

Цены на Регуляр-92 снизились на 1,15%, до 51294 руб. за тонну,...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:20
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 февраля в размере 73,9378 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 73,9378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2021 года 14:20
ЦБ РФ установил курс евро с 13 февраля в размере 89,6052 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 89,6052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,64 коп.

Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2021 года 14:14
Доля участия иностранных компаний в совокупном капитале банков РФ снизилась к 1 января до 10,96% - ЦБ РФ
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2021 года, составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%), в совокупном уставном капитале страховых...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:05
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ссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БO-09-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Купонный период составит 1 год.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 15 февраля с...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 14:05
Банк России закрыл цикл смягчения ДКП сигналом об оценке возвращения к нейтральности
Совет директоров Банка России принял сегодня решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение аналитики прогнозировали единодушно: ускорение темпов инфляции создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для возможной смены вектора...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 13:57
Прогноз роста кредитов в 2021 году повышен Центробанком до 9-13% с 7-11%
Банк России повысил прогноз роста кредитования в 2021 году до 9-13% с 7-11%, следует из опубликованного ЦБ среднесрочного прогноза.

Центробанк по-прежнему ожидает, что в 2022 и в 2023 годах кредиты будут расти на 7-11% ежегодно.

Прирост корпоративного портфеля...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 13:55
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак) на уровне "ruА+" и установило статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Как...    читать дальше
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12 февраля 2021 года 13:47
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год с 3,5-4% до 3,7–4,2%.

"По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия...    читать дальше
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