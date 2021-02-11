Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7048 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5225 руб., максимальный - 73,865 руб. Было заключено 38456 сделок. Объем торгов составил 134748,96 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5975 руб. за доллар США.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7048 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,66 пункта (0,431%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3414,32 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53263,560 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,060 млрд руб., или на...

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К "Самолет" установила ставку 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.... Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.... читать дальше

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ромсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 11 февраля с... Сбор заявок проходил 11 февраля с... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4922 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4681 руб., максимальный - 11,5219 руб. Было заключено 238... Минимальный курс юаня составил 11,4681 руб., максимальный - 11,5219 руб. Было заключено 238... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7048 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5225 руб., максимальный - 73,865 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5225 руб., максимальный - 73,865 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,421 руб. Минимальный курс евро составил 89,26 руб., максимальный - 89,5975 руб. Было заключено 4492 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,26 руб., максимальный - 89,5975 руб. Было заключено 4492 сделки.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 февраля 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на 1,3%. С начала года цены на бензин повысились на 1,3%. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне. В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на максимуме за 2,5 года, австралийский S&P/ASX 200 снизился).... В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на максимуме за 2,5 года, австралийский S&P/ASX 200 снизился).... читать дальше

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Старейший банк США Bank of New York Mellon Corp. начнет осуществлять операции с биткойнами и другими криптовалютами в интересах своих клиентов. Как сообщается в пресс-релизе BNY Mellon, банк сформировал команду из руководителей, которые будут искать возможности для включения... читать дальше

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Иностранные инвесторы в 2020 году вложили в экономику Белоруссии (кроме банков) $8,7 млрд против $10 млрд в 2019 года, сообщается в материалах Белстата. Таким образом, иностранные инвестиции в прошлом году снизились на 13%. Прямые иностранные инвестиции сократились на... Прямые иностранные инвестиции сократились на... читать дальше

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"Сеть дата-центров "Селектел" 18 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние бонды серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не более 9% годовых, ему соответствует... Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не более 9% годовых, ему соответствует... читать дальше

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Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина (14 февраля) в этом году после того, как несколько лет подряд они били рекорды, что обусловлено влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной федерацией розничной торговли... читать дальше

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Американский фондовый рынок растет в четверг после выхода еженедельных данных о числе новых заявок на пособие по безработице в США и очередной порции финансовых отчетов компаний. При этом Dow Jones достиг новой рекордно высокой отметки, отмечает Trading Economics. По... При этом Dow Jones достиг новой рекордно высокой отметки, отмечает Trading Economics. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7286 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб., максимальный - 73,94 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб., максимальный - 73,94 руб. Было заключено... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" занимается изучением перспектив получения водорода из газа, сообщил заместитель генерального директора ООО "РИТЭК" ПАО "ЛУКОЙЛ" Виктор Дарищев на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде. "Мы видим в последние годы большое внимание к производству... "Мы видим в последние годы большое внимание к производству... читать дальше

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