Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7286 руб.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,66 пункта (0,431%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3414,32 пункта.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53263,560 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,060 млрд руб., или на...

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К "Самолет" установила ставку 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,05% годовых, говорится в сообщении компании.

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ромсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4922 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7048 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,421 руб.

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Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 февраля 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%.

С начала года цены на бензин повысились на 1,3%.