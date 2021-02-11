Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4287 руб.

Минимальный курс евро составил 89,35 руб., максимальный - 89,6625 руб. Было заключено 2892 сделки. Объем торгов составил 10903,77 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,475 руб. за евро.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4287 руб.

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Американский фондовый рынок растет в четверг после выхода еженедельных данных о числе новых заявок на пособие по безработице в США и очередной порции финансовых отчетов компаний. При этом Dow Jones достиг новой рекордно высокой отметки, отмечает Trading Economics. По... При этом Dow Jones достиг новой рекордно высокой отметки, отмечает Trading Economics. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7286 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб., максимальный - 73,94 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,52 руб., максимальный - 73,94 руб. Было заключено... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" занимается изучением перспектив получения водорода из газа, сообщил заместитель генерального директора ООО "РИТЭК" ПАО "ЛУКОЙЛ" Виктор Дарищев на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде. "Мы видим в последние годы большое внимание к производству... "Мы видим в последние годы большое внимание к производству... читать дальше

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Россия в 2020 году экспортировала продукции АПК на $30,395 млрд, сообщается на сайте центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В 2019 году экспорт составлял $25,6 млрд. Таким образом, рост составил 18,6%. В натуральном выражении за рубеж было поставлено 78 млн 545,1 тыс. тонн... читать дальше

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"Сеть дата-центров "Селектел" 18 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние бонды серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не более 9% годовых, ему соответствует... Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не более 9% годовых, ему соответствует... читать дальше

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Цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, снижаются в ходе торгов в четверг. Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, фьючерсы на WTI выросли с начала года на 20,8%, Brent - на 18,5%. Рост рынка связан с оптимизмом по поводу... Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, фьючерсы на WTI выросли с начала года на 20,8%, Brent - на 18,5%. Рост рынка связан с оптимизмом по поводу... читать дальше

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Минсельхоз РФ назвал регионы, которые в этом году нуждаются в привлечении иностранных рабочих для отрасли. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, порядка двух третей от потребности приходится на такие регионы, как Волгоградская, Астраханская и Московская области, "что... читать дальше

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Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что контракты на строительство дорожной инфраструктуры в регионах должны заключаться с опережением на два-три года. "Прошу в ближайшее время доложить не только о ходе контрактации 2021 года, но и о 2022-2023 годах. Мы должны заключать... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. - до 793 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние пять недель. Согласно пересмотренным данным, неделей... Согласно пересмотренным данным, неделей... читать дальше

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АО "Лидер-инвест" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 7,95% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года по ставке 11,7% годовых. По... Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года по ставке 11,7% годовых. По... читать дальше

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"ПР-Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-02 и 001P-03, говорится в сообщениях компании. Бумаги можно предъявить к выкупу с 24 февраля по 2 марта. Дата приобретения - 4 марта. Бумаги можно предъявить к выкупу с 24 февраля по 2 марта. Дата приобретения - 4 марта. Общее количество выкупаемых бумаг по каждому выпуску - не... Общее количество выкупаемых бумаг по каждому выпуску - не... читать дальше

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"Газпром" оценивает совокупный экономический эффект от импортозамещения в 2016-2020 годах в объеме около 50 млрд рублей, сообщил заместитель начальника департамента импортозамещения технологий ПАО "Газпром" Владимир Вавилов на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-596 на 19 млрд 470,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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"Трансконтейнер" в 2020 г. нарастил долю на рынке грузовых железнодорожных перевозок в РФ с 36,3% до 36,4%, причем в последние месяцы года она достигала почти 40%, сообщил владелец компании - группа "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома". "Впервые с 2016 г. переломлена... "Впервые с 2016 г. переломлена... читать дальше

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Поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году вырастут на 0,67 млн б/с, а не на 0,85 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, - с 62,66 млн б/с в 2020 году до 63,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля. Оценка падения производства в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,4 пункта (0,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3403,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3412,74 (+0,38%) пункта, минимальное - 3390,32 (-0,27%)... читать дальше

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