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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3803,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2017,32 млрд руб.
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11 февраля 2021 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3803,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2017,32 млрд руб.
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11 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 3803,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3655,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 894,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 781,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 февраля составили 2017,32 млрд руб. против 4616,51415 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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