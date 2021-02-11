.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3803,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2017,32 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,7%
В России в январе рост потребительских цен замедлился до 0,7% после роста на 0,8% в декабре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,2%
 
Для экспортеров из МСП готовят новые финстимулы
Для российских экспортеров из сектора малого и среднего бизнеса разрабатывают дополнительные финансовые стимулы. Этим занимаются Российский экспортный центр (РЭЦ), Корпорация МСП и банки, сообщила "Известиям" глава РЭЦ Вероника Никишина. В...
 
Идентификация через госсистему дала сбой
Брокеры и управляющие компании с середины января испытывают проблемы с проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации между ведомствами СМЭВ (Система межведомственного электронного...
 
Грань между российским и иностранным ПО стирается
Подтверждать "существенную доработку" свободно распространяемого программного продукта с открытым кодом российским разработчикам не потребуется, пишут "Ведомости", ссылающиеся на проект поправок к постановлению правительства об импортозамещении в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

11 февраля 2021 года 09:33

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3803,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2017,32 млрд руб.

 0
11 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 3803,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3655,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 894,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 781,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 февраля составили 2017,32 млрд руб. против 4616,51415 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 февраля 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 96,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 96,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 февраля 2021 года 10:04
Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне
Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре, несмотря на просевшую нефть и антироссийские санкционные риски.

Фондовая Европа завершила среду в минусе на новостях о возможном продлении локдауна в Германии.

Американские фондовые индексы не...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,69/75,19 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,69/75,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...
.
11 февраля 2021 года 09:59
В 2020 году в США пожертвования крупнейших благотворителей достигли почти $25 млрд
Топ-50 благотворителей США в 2020 году передали некоммерческим организациям $24,7 млрд, говорится в ежегодном исследовании газеты Chronicle of Philanthropy. Это в 1,6 раза больше показателя за предыдущий год, составлявшего $15,8 млрд.

Беспрецедентные трудности,...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:53
Kinross за год сократил производство в России на 3%
В прошлом году производство канадского золотодобытчика Kinross Gold в России сократилось на 3% - до 511 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Kinross отмечает снижение содержаний на Куполе в соответствии с горным планом и сокращение добычных работ на...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:45
Доллар слабо дешевеет относительно евро, иены и фунта
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в четверг.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:37
Федрезерв не намерен сворачивать стимулирующие меры в обозримом будущем - Пауэлл
Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах, заявил вчера председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Федрезерв вряд ли "будет даже...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3803,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2017,32 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 3803,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3655,6 млрд руб.

На...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:28
Индексы Гонконга и Австралии меняются разнонаправленно, часть бирж закрыты в связи с праздниками
Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Трейдеры в том числе оценивали ситуацию в отношениях США и Китая.

Президент США Джо Байден провел...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:24
Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,3 млн - университет Хопкинса
На утро четверга число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 107 млн 339 тыс. 144 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:17
ЦБ РФ в пятницу сохранит ставку на уровне 4,25%, сделает больший акцент на инфляционных рисках - аналитики
Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики.

Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждает о сроках...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:09
В РФ может быть создана госкомпания с исключительным правом на экспорт леса - Трутнев
Правительство РФ обсуждает возможность создания госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт леса, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью "Известия".

По его словам, если в 2022 году прекратить экспорт круглого...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:03
ВТБ разместит 12 февраля однодневные бонды серии КС-3-597 на 50 млрд рублей
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-597 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:02
В прошлом году добыча нефти в РФ снизилась на 9,4%, у "Газпром нефти" - лишь на 1%
Добыча нефти в России (без учета конденсата) по итогам 2020 года составила 476,3 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК, с которыми ознакомился "Интерфакс".

С учетом конденсата Россия добыла в прошлом году 512,7 млн т, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Снижение добычи...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 08:55
Moody's присвоило "Биокаду" корпоративный рейтинг "B2" с прогнозом "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской фармацевтической и биотехнологической компании "Биокад" корпоративный рейтинг "B2".

Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства

Кроме того, компании присвоен рейтинг...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 08:49
В 2020 г. рост сельхозпроизводства в странах ЕАЭС составил 2,3%
В 20202 году производство сельхозпродукции на территории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросло на 2,3% и составило $114,4 млрд, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным департамента статистики ЕЭК, наибольший...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.