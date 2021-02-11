.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 96,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре, несмотря на просевшую нефть и антироссийские санкционные риски. Фондовая Европа завершила среду в минусе на новостях о возможном продлении локдауна в Германии. Фондовая Европа завершила среду в минусе на новостях о возможном продлении локдауна в Германии. Американские фондовые индексы не... Американские фондовые индексы не... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,69/75,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...

.

Топ-50 благотворителей США в 2020 году передали некоммерческим организациям $24,7 млрд, говорится в ежегодном исследовании газеты Chronicle of Philanthropy. Это в 1,6 раза больше показателя за предыдущий год, составлявшего $15,8 млрд. Беспрецедентные трудности,... Беспрецедентные трудности,... читать дальше

.

В прошлом году производство канадского золотодобытчика Kinross Gold в России сократилось на 3% - до 511 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Kinross отмечает снижение содержаний на Куполе в соответствии с горным планом и сокращение добычных работ на... Kinross отмечает снижение содержаний на Куполе в соответствии с горным планом и сокращение добычных работ на... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в четверг. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк... Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах, заявил вчера председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. Федрезерв вряд ли "будет даже... Федрезерв вряд ли "будет даже... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 3803,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3655,6 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Трейдеры в том числе оценивали ситуацию в отношениях США и Китая. Трейдеры в том числе оценивали ситуацию в отношениях США и Китая. Президент США Джо Байден провел... Президент США Джо Байден провел... читать дальше

.

На утро четверга число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 107 млн 339 тыс. 144 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... читать дальше

.

Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики. Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждает о сроках... Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждает о сроках... читать дальше

.

Правительство РФ обсуждает возможность создания госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт леса, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью "Известия". По его словам, если в 2022 году прекратить экспорт круглого... По его словам, если в 2022 году прекратить экспорт круглого... читать дальше

.

1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-597 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Добыча нефти в России (без учета конденсата) по итогам 2020 года составила 476,3 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК, с которыми ознакомился "Интерфакс". С учетом конденсата Россия добыла в прошлом году 512,7 млн т, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Снижение добычи... С учетом конденсата Россия добыла в прошлом году 512,7 млн т, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Снижение добычи... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской фармацевтической и биотехнологической компании "Биокад" корпоративный рейтинг "B2". Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства Кроме того, компании присвоен рейтинг... Кроме того, компании присвоен рейтинг... читать дальше

.

В 20202 году производство сельхозпродукции на территории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросло на 2,3% и составило $114,4 млрд, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По данным департамента статистики ЕЭК, наибольший... По данным департамента статистики ЕЭК, наибольший... читать дальше

.