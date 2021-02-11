11 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
11 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 января по 06 февраля
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 января
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 февраля 2021 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 96,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 февраля 2021 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре, несмотря на просевшую нефть и антироссийские санкционные риски.
Фондовая Европа завершила среду в минусе на новостях о возможном продлении локдауна в Германии.
Американские фондовые индексы не... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,69/75,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...
.
11 февраля 2021 года 09:59
Топ-50 благотворителей США в 2020 году передали некоммерческим организациям $24,7 млрд, говорится в ежегодном исследовании газеты Chronicle of Philanthropy. Это в 1,6 раза больше показателя за предыдущий год, составлявшего $15,8 млрд.
Беспрецедентные трудности,... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:53
В прошлом году производство канадского золотодобытчика Kinross Gold в России сократилось на 3% - до 511 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Kinross отмечает снижение содержаний на Куполе в соответствии с горным планом и сокращение добычных работ на... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:45
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в четверг.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:37
Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах, заявил вчера председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.
Федрезерв вряд ли "будет даже... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:33
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 3803,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3655,6 млрд руб.
На... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:28
Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.
Трейдеры в том числе оценивали ситуацию в отношениях США и Китая.
Президент США Джо Байден провел... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:24
На утро четверга число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 107 млн 339 тыс. 144 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:17
Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики.
Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждает о сроках... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:09
Правительство РФ обсуждает возможность создания госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт леса, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью "Известия".
По его словам, если в 2022 году прекратить экспорт круглого... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:03
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-597 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:02
Добыча нефти в России (без учета конденсата) по итогам 2020 года составила 476,3 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК, с которыми ознакомился "Интерфакс".
С учетом конденсата Россия добыла в прошлом году 512,7 млн т, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Снижение добычи... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 08:55
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской фармацевтической и биотехнологической компании "Биокад" корпоративный рейтинг "B2".
Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства
Кроме того, компании присвоен рейтинг... читать дальше
.
11 февраля 2021 года 08:49
В 20202 году производство сельхозпродукции на территории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросло на 2,3% и составило $114,4 млрд, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
По данным департамента статистики ЕЭК, наибольший... читать дальше
.