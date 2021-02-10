.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,5286 руб.
.
10 февраля 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,5286 руб.
|0
10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 89,5286 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,67 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 февраля 2021 года 12:17
Американский президент Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен провели встречу с главными исполнительными директорами ряда американских компаний для обсуждения пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, представленного ранее Байденом. Во встрече, в... читать дальше
.10 февраля 2021 года 12:09
"АЛРОСА" в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $430 млн, что на 6% выше уровня января прошлого года ($405 млн), говорится в сообщении компании. По сравнению с данными декабря 2020 г. ($522 млн) продажи снизились на 18%, но на результат... читать дальше
.10 февраля 2021 года 12:01
Чистая прибыль ABN Amro Bank NV в четвертом квартале 2020 года упала в 5,9 раза и составила 54 млн евро по сравнению с 316 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 17,9 млн... читать дальше
.10 февраля 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,505 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4878 руб., максимальный - 11,52 руб. Было заключено 55 сделок.... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:52
В четвертом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом Индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) не изменился, составив 97 пунктов (в 3-м квартале 2020 года - 97 пунктов). До этого показатель кредитного здоровья граждан РФ рос два квартала подряд. Такие... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 10 февраля составил 73,8526 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1978 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8526 руб. По... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск снизился на 26,66 коп. и составил 73,8526 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:37
Французский банк Societe Generale SA (SG) завершил 2020 год с убытком, несмотря на менее существенное, чем ожидалось, снижение чистой прибыли в четвертом квартале. Банк зафиксировал годовой убыток впервые с 1988 года. По итогам всего 2020 года чистый убыток Societe... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:29
Строительство нового НПЗ необходимо на Дальнем Востоке для решения проблем с обеспечением федерального округа бензином, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в среду. "НПЗ надо строить... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:21
По итогам 3-го финансового квартала (завершился 31 декабря) ведущий индийский сталепроизводитель Tata Steel Ltd. увеличил консолидированный выпуск стали по сравнению со 2-м финкварталом на 7% - до 7,2 млн тонн, говорится в сообщении компании. Прирост по сравнению с аналогичным... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:20
ВТБ разместит 10 февраля однодневные бонды серии КС-3-595 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-595 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8%... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:14
Объем промышленного производства во Франции в декабре 2020 года снизился на 0,8% по отношению к ноябрю, когда было зафиксировано снижение показателя на 0,7%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении промпроизводство упало на 3%.... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:08
Банк "Открытие" установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне 6,25-6,35%
Банк "ФК Открытие" установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П07 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 6,25-6,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:07
ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом 11 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Сбор заявок на выпуск... читать дальше
.10 февраля 2021 года 11:06
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 тыс. 494 случая, и это минимальное значение с середины октября 2020 года, умерли за сутки 536 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в... читать дальше
.10 февраля 2021 года 10:56
Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 185,6 млрд рублей, следует из оперативного отчета Федерального казначейства, опубликованного на его сайте. Отчет готовится на основании данных ежедневной отчетности органов Федерального казначейства, за исключением...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.