ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,1192 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 74,1192 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,10 коп.

.

Американский президент Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен провели встречу с главными исполнительными директорами ряда американских компаний для обсуждения пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, представленного ранее Байденом. Во встрече, в... Во встрече, в... читать дальше

.

"АЛРОСА" в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $430 млн, что на 6% выше уровня января прошлого года ($405 млн), говорится в сообщении компании. По сравнению с данными декабря 2020 г. ($522 млн) продажи снизились на 18%, но на результат... По сравнению с данными декабря 2020 г. ($522 млн) продажи снизились на 18%, но на результат... читать дальше

.

Чистая прибыль ABN Amro Bank NV в четвертом квартале 2020 года упала в 5,9 раза и составила 54 млн евро по сравнению с 316 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 17,9 млн... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,505 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4878 руб., максимальный - 11,52 руб. Было заключено 55 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4878 руб., максимальный - 11,52 руб. Было заключено 55 сделок.... читать дальше

.

В четвертом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом Индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) не изменился, составив 97 пунктов (в 3-м квартале 2020 года - 97 пунктов). До этого показатель кредитного здоровья граждан РФ рос два квартала подряд. Такие... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1978 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8526 руб. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск снизился на 26,66 коп. и составил 73,8526 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

.

Французский банк Societe Generale SA (SG) завершил 2020 год с убытком, несмотря на менее существенное, чем ожидалось, снижение чистой прибыли в четвертом квартале. Банк зафиксировал годовой убыток впервые с 1988 года. По итогам всего 2020 года чистый убыток Societe... По итогам всего 2020 года чистый убыток Societe... читать дальше

.

Строительство нового НПЗ необходимо на Дальнем Востоке для решения проблем с обеспечением федерального округа бензином, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в среду. "НПЗ надо строить... "НПЗ надо строить... читать дальше

.

По итогам 3-го финансового квартала (завершился 31 декабря) ведущий индийский сталепроизводитель Tata Steel Ltd. увеличил консолидированный выпуск стали по сравнению со 2-м финкварталом на 7% - до 7,2 млн тонн, говорится в сообщении компании. Прирост по сравнению с аналогичным... читать дальше

.

0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-595 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8%... читать дальше

.

Объем промышленного производства во Франции в декабре 2020 года снизился на 0,8% по отношению к ноябрю, когда было зафиксировано снижение показателя на 0,7%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении промпроизводство упало на 3%.... читать дальше

.

Банк "ФК Открытие" установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П07 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 6,25-6,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в... Ориентиру соответствует доходность к оферте в... читать дальше

.

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом 11 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 тыс. 494 случая, и это минимальное значение с середины октября 2020 года, умерли за сутки 536 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в... "За последние сутки в... читать дальше

.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 185,6 млрд рублей, следует из оперативного отчета Федерального казначейства, опубликованного на его сайте. Отчет готовится на основании данных ежедневной отчетности органов Федерального казначейства, за исключением... Отчет готовится на основании данных ежедневной отчетности органов Федерального казначейства, за исключением...

.