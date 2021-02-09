ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4019 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 89,4019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,31 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,04 пункта (0,553%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3426,86 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53908,384 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,661 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5918 руб. Минимальный курс евро составил 89,325 руб., максимальный - 89,785 руб. Было заключено 6307 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,325 руб., максимальный - 89,785 руб. Было заключено 6307 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3025 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,054 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8725 руб., максимальный - 74,26 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,8725 руб., максимальный - 74,26 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 92 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5233 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4941 руб., максимальный - 11,5559 руб. Была заключена 251 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,4941 руб., максимальный - 11,5559 руб. Была заключена 251 сделка.... читать дальше

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Текущие достаточно высокие цены на нефть поддерживаются лишь сокращением предложения, а не балансом спроса и предложения, считает глава Total Патрик Пуяннэ. "Спрос на нефть сейчас не очень высокий, коммерческие запасы остаются на высоком уровне, и текущие цены на нефть такие... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года сократился на 20,9% - до 136,3 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Снижение в годовом выражении ускорилось по сравнению с показателем за ноябрь... Снижение в годовом выражении ускорилось по сравнению с показателем за ноябрь... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в декабре 2020 года увеличился на 0,8% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре текущего года повышение показателя составляло... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2020 года вырос на 0,3% в годовом выражении после снижения на 1,4% в ноябре (оценка за ноябрь была пересмотрена с 2,3% до 1,4%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, перешел в красную зону вместе с фондовой Европой и забуксовавшей нефтью после ралли на фоне снижения опасений по поводу пандемии COVID-19 Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос... Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций РЖД серии 001P-22R и включила его в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-22-65045-D-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-22-65045-D-001P. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля с... Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля с... читать дальше

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Американская медиакомпания Fox Corporation сократила чистую прибыль по итогам второго финансового квартала, но увеличила выручку сильнее ожиданий. При этом компания отметила, что политическая реклама на ее местных телевизионных станциях достигла рекордных максимумов на... При этом компания отметила, что политическая реклама на ее местных телевизионных станциях достигла рекордных максимумов на... читать дальше

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В январе 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 7,2 тыс. единиц, что на 5,7% меньше, чем год назад, говорится в обзоре агентства "Автостат". Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого в... Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого в... читать дальше

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 9 февраля с 11:00 до... Сбор заявок прошел 9 февраля с 11:00 до... читать дальше

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Разрешение проводить заочные годовые собрания акционеров и в 2001 году может ущемить права миноритариев, считает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Вместо этого необходимо разрешить проводить собрания онлайн. Такие... Такие... читать дальше

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рымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) установил ставку 3-6-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,8% годовых, говорится в сообщении банка. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в феврале 2020 года на "Санкт-Петербургской... Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в феврале 2020 года на "Санкт-Петербургской... читать дальше

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