Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5331 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,494 руб., максимальный - 11,5629 руб. Было заключено 245 сделок. Объем торгов составил 498,77 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,525 руб. за юань.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 393 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5331 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 53,17 пункта (1,567%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3445,9 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53972,045 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,426 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3634 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,5775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,5775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 393 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5331 руб. Минимальный курс юаня составил 11,494 руб., максимальный - 11,5629 руб. Было заключено 245 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,494 руб., максимальный - 11,5629 руб. Было заключено 245 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5051 руб. Минимальный курс евро составил 89,25 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 5514 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,25 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 5514 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги уверенным ростом, завершил понедельник взлетом индексов на 1,6-2,1% Фондовые рынки Европы торговались на повышательном тренде. Фондовые рынки Европы торговались на повышательном тренде. Рынки акций Азии преимущественно выросли на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления... Рынки акций Азии преимущественно выросли на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились. Цена российских... Цена российских... читать дальше

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В прошлом году розничные продажи FMCG (fast moving consumer goods, товары повседневного спроса) в России увеличились на 3% в денежном выражении, свидетельствуют данные NielsenIQ. В 2019 году рост составлял 3,9%. В 2020 году на протяжении трех кварталов (кроме первого)... В 2020 году на протяжении трех кварталов (кроме первого)... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, достигнув рекордных отметок на фоне надежд на скорое принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск поднялся на 192,35 пункта (0,62%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск поднялся на 192,35 пункта (0,62%) и составил... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2020 году выросла более чем в 2 раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году, следует из опубликованных данных Росстата. Этот показатель стал максимальным с 2005 года -... Этот показатель стал максимальным с 2005 года -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3724 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,14 руб., максимальный - 74,59 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,14 руб., максимальный - 74,59 руб. Было... читать дальше

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ьфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-10 объемом от 5 млрд рублей на уровне 6,25-6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,35-6,50%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,35-6,50%... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 18 февраля 2021 года до 25 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 592 тыс.... Период предъявления бумаг к выкупу - с 18 февраля 2021 года до 25 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 592 тыс.... читать дальше

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В России в декабре умерли 44,4 тыс. россиян с коронавирусом, сообщает Росстат. "COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в декабре 2020 года составило 25 980", - говорится в сообщении Росстата. "COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в декабре 2020 года составило 25 980", - говорится в сообщении Росстата. Коронавирус предполагается как основная... Коронавирус предполагается как основная... читать дальше

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РЖД полностью разместили бонды серии 001Р-21R объемом 20 млрд рублей по ставке 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд... Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд... читать дальше

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в понедельник на брифинге, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизируется, пятая часть новых случаев приходится на Москву и Санкт-Петербург. "Сегодня мы можем сказать, что в стране ситуация с распространением... "Сегодня мы можем сказать, что в стране ситуация с распространением... читать дальше

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