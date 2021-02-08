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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,3724 руб.
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08 февраля 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,3724 руб.

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8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3724 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,14 руб., максимальный - 74,59 руб. Было заключено 14323 сделки. Объем торгов составил 39859,51 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,2975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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