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08 февраля 2021 года 09:59
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 135,4 млрд руб.
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8 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 135,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 87,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.08 февраля 2021 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53972,045 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,426 млрд руб., или на...
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.08 февраля 2021 года 19:15
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.08 февраля 2021 года 18:40
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились. Цена российских... читать дальше
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В прошлом году розничные продажи FMCG (fast moving consumer goods, товары повседневного спроса) в России увеличились на 3% в денежном выражении, свидетельствуют данные NielsenIQ. В 2019 году рост составлял 3,9%. В 2020 году на протяжении трех кварталов (кроме первого)... читать дальше
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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, достигнув рекордных отметок на фоне надежд на скорое принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск поднялся на 192,35 пункта (0,62%) и составил... читать дальше
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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2020 году выросла более чем в 2 раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году, следует из опубликованных данных Росстата. Этот показатель стал максимальным с 2005 года -... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3724 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,14 руб., максимальный - 74,59 руб. Было... читать дальше
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ьфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-10 объемом от 5 млрд рублей на уровне 6,25-6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,35-6,50%... читать дальше
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ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 18 февраля 2021 года до 25 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 592 тыс.... читать дальше
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