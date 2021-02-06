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06 февраля 2021 года 17:30
Москва по итогам 2020 года разделила с Парижем пятое место среди крупных мировых рынков по стоимости аренды элитного жилья, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Savills. Обошли российскую столицу Нью-Йорк (€16,6 за кв. м в неделю, или 1,5 тыс. руб.), Гонконг (€15,... читать дальше
.06 февраля 2021 года 15:23
Потоки прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны сократились в 2020 году всего на 12%, но даже такое незначительное сокращение может поставить под угрозу их восстановление после пандемии COVID-19, считают эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Они... читать дальше
.06 февраля 2021 года 14:02
Правительство РФ продлило еще на 12 месяцев "автоматом" действие лицензий, которые истекают в 2021 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил пресс-служба кабинета министров. "Лицензии автоматом" как инструмент поддержки на... читать дальше
.06 февраля 2021 года 13:10
Германский автопроизводитель Porsche AG увеличивает расходы на продвижение цифровых продуктов и услуг для своих спортивных автомобилей, чтобы привлечь больше покупателей, ориентированных на технологии, в особенности в Китае. Теперь компания инвестирует 900 млн евро в... читать дальше
.06 февраля 2021 года 12:28
Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, закрывший в январе 2021 года сделку по покупке Tiffany & Co., намерен вернуть в офис сотрудников американской компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По... читать дальше
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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 627 случаев, умерли за сутки 497 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 627 в 85 регионах, в... читать дальше
.06 февраля 2021 года 11:45
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "ВТБ Капитал" до уровня "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом. Конечным... читать дальше
.06 февраля 2021 года 11:24
Россия, по предварительным подсчетам, в 2020 году экспортировала 320,2 тонны золота на $18,5 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 2,6 раза больше, чем в 2019 году. Для сравнения, Союз золотопромышленников РФ прогнозировал общий объем производства... читать дальше
.06 февраля 2021 года 11:07
Квота на экспорт зерна из РФ распределена между 234 компаниями, следует из приказа Минсельхоза. Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2020 года. Ее объем составит 17,5 млн тонн. Квота распределялась по историческому принципу, поэтому наибольшие доли в... читать дальше
.06 февраля 2021 года 10:46
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 105 млн 387 тыс. 133 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше
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06 февраля 2021 года 10:39
Минэкономразвития мониторит цены на лекарства, передает информацию о рисках и колебаниях на фармрынке Минздраву и Росздравнадзору для проработки и принятия сдерживающих мер, говорится в сообщении министерства "Мы также внимательно следим за ситуацией с ценами на... читать дальше
.06 февраля 2021 года 10:26
В настоящее время оснований для скачкообразного роста цен на продовольствие в РФ нет, считает Минсельхоз. "По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции... читать дальше
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06 февраля 2021 года 10:15
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в... читать дальше
.06 февраля 2021 года 09:51
Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. "Позиция по "Северному потоку 2" пока остается неизменной", - сказала Меркель... читать дальше
.06 февраля 2021 года 09:39
Экспорт российского газа в декабре 2020 года составил 21,67 млрд куб. м, следует из данных ФТС России. Это максимальный показатель с марта 2019 года. Экспорт за 12 месяцев 2020 года сократился на 7,5% - до 204,073 млрд куб. м с 220,579 млрд куб. м за 2019... читать дальше
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06 февраля 2021 года 09:18
Инфляция в РФ в феврале 2021 года ожидается на уровне 0,5-0,6%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина инфляции", опубликованном в пятницу. Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ в январе 2021 года составила 0,7%, в годовом выражении ускорилась до 5,2% с... читать дальше
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