Москва по итогам 2020 года разделила с Парижем пятое место среди крупных мировых рынков по стоимости аренды элитного жилья, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Savills. Обошли российскую столицу Нью-Йорк (€16,6 за кв. м в неделю, или 1,5 тыс. руб.), Гонконг (€15,... читать дальше

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Потоки прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны сократились в 2020 году всего на 12%, но даже такое незначительное сокращение может поставить под угрозу их восстановление после пандемии COVID-19, считают эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Они... читать дальше

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Правительство РФ продлило еще на 12 месяцев "автоматом" действие лицензий, которые истекают в 2021 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил пресс-служба кабинета министров. "Лицензии автоматом" как инструмент поддержки на... "Лицензии автоматом" как инструмент поддержки на... читать дальше

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Германский автопроизводитель Porsche AG увеличивает расходы на продвижение цифровых продуктов и услуг для своих спортивных автомобилей, чтобы привлечь больше покупателей, ориентированных на технологии, в особенности в Китае. Теперь компания инвестирует 900 млн евро в... Теперь компания инвестирует 900 млн евро в... читать дальше

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Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, закрывший в январе 2021 года сделку по покупке Tiffany & Co., намерен вернуть в офис сотрудников американской компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 627 случаев, умерли за сутки 497 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 627 в 85 регионах, в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "ВТБ Капитал" до уровня "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом. Конечным... Конечным... читать дальше

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Россия, по предварительным подсчетам, в 2020 году экспортировала 320,2 тонны золота на $18,5 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 2,6 раза больше, чем в 2019 году. Для сравнения, Союз золотопромышленников РФ прогнозировал общий объем производства... Для сравнения, Союз золотопромышленников РФ прогнозировал общий объем производства... читать дальше

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Квота на экспорт зерна из РФ распределена между 234 компаниями, следует из приказа Минсельхоза. Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2020 года. Ее объем составит 17,5 млн тонн. Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2020 года. Ее объем составит 17,5 млн тонн. Квота распределялась по историческому принципу, поэтому наибольшие доли в... Квота распределялась по историческому принципу, поэтому наибольшие доли в... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 105 млн 387 тыс. 133 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше

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Минэкономразвития следит за ситуацией с ценами на лекарства Минэкономразвития мониторит цены на лекарства, передает информацию о рисках и колебаниях на фармрынке Минздраву и Росздравнадзору для проработки и принятия сдерживающих мер, говорится в сообщении министерства "Мы также внимательно следим за ситуацией с ценами на... "Мы также внимательно следим за ситуацией с ценами на... читать дальше

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В настоящее время оснований для скачкообразного роста цен на продовольствие в РФ нет, считает Минсельхоз. "По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции... "По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции... читать дальше

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Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. "Позиция по "Северному потоку 2" пока остается неизменной", - сказала Меркель... "Позиция по "Северному потоку 2" пока остается неизменной", - сказала Меркель... читать дальше

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Экспорт российского газа в декабре 2020 года составил 21,67 млрд куб. м, следует из данных ФТС России. Это максимальный показатель с марта 2019 года. Экспорт за 12 месяцев 2020 года сократился на 7,5% - до 204,073 млрд куб. м с 220,579 млрд куб. м за 2019... Экспорт за 12 месяцев 2020 года сократился на 7,5% - до 204,073 млрд куб. м с 220,579 млрд куб. м за 2019... читать дальше

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Инфляция в феврале составит 0,5-0,6% - Минэкономразвития РФ Инфляция в РФ в феврале 2021 года ожидается на уровне 0,5-0,6%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина инфляции", опубликованном в пятницу. Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ в январе 2021 года составила 0,7%, в годовом выражении ускорилась до 5,2% с... Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ в январе 2021 года составила 0,7%, в годовом выражении ускорилась до 5,2% с... читать дальше

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