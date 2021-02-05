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05 февраля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7859 руб.
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5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7859 руб. Минимальный курс евро составил 89,46 руб., максимальный - 90,33 руб. Было заключено 7708 сделок. Объем торгов составил 23147,36 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,73 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.05 февраля 2021 года 20:00
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.05 февраля 2021 года 19:15
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.05 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7859 руб. Минимальный курс евро составил 89,46 руб., максимальный - 90,33 руб. Было заключено 7708 сделок.... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с мировыми площадками и дорожающей нефтью. В пятницу преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... читать дальше
.05 февраля 2021 года 18:55
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group (МКПАО "Эн+ Груп") в иностранной и национальной валюте на уровне "B+". Прогноз рейтингов - "стабильный". "Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания, что En+... читать дальше
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.05 февраля 2021 года 18:11
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.05 февраля 2021 года 18:00
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