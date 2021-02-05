Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,7859 руб.

Минимальный курс евро составил 89,46 руб., максимальный - 90,33 руб. Было заключено 7708 сделок. Объем торгов составил 23147,36 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,73 руб. за евро.

5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7859 руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,73 пункта (0,615%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3392,73 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53260,619 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,119 млрд руб., или на...

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йтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "ВТБ Капитал" до уровня "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом. Конечным... Конечным... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5726 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5242 руб., максимальный - 11,636 руб. Было заключено 332... Минимальный курс юаня составил 11,5242 руб., максимальный - 11,636 руб. Было заключено 332... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9283 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5125 руб., максимальный - 75,4675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,5125 руб., максимальный - 75,4675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7859 руб. Минимальный курс евро составил 89,46 руб., максимальный - 90,33 руб. Было заключено 7708 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,46 руб., максимальный - 90,33 руб. Было заключено 7708 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с мировыми площадками и дорожающей нефтью. В пятницу преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... В пятницу преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group (МКПАО "Эн+ Груп") в иностранной и национальной валюте на уровне "B+". Прогноз рейтингов - "стабильный". "Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания, что En+... "Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания, что En+... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба предлагает создать открытую площадку по обращению низкоуглеродных сертификатов. "Как предложение: может быть, создание какой-нибудь электронной онлайн-витрины, может быть, создание какой-нибудь биржи, чтобы все участники видели, по... "Как предложение: может быть, создание какой-нибудь электронной онлайн-витрины, может быть, создание какой-нибудь биржи, чтобы все участники видели, по... читать дальше

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Цены на нефть продолжают уверенно расти, при этом с начала недели Brent подорожала на 8%, WTI - на 8,8%. Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch. Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch. По... По... читать дальше

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ООО "ТФН" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12,0%... Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12,0%... читать дальше

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Мировые цены на коммерческое страхование в четвертом квартале 2020 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных международного индекса рынков страхования, опубликованного международным страховым брокером Marsh. Этот рост стоимости... Этот рост стоимости... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю максимальным ростом с ноября, отмечает CNBC. В четверг фондовые индексы США уверенно выросли, при этом индикатор S&P 500 повысился по итогам четвертого дня подряд и достиг... В четверг фондовые индексы США уверенно выросли, при этом индикатор S&P 500 повысился по итогам четвертого дня подряд и достиг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,948 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,49 руб., максимальный - 75,47 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,49 руб., максимальный - 75,47 руб. Было заключено... читать дальше

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В столичном общественном транспорте продолжает восстанавливаться пассажиропоток: за неделю он увеличился на 1,4 млн человек или 4%, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. "В последнюю неделю января поездок в мосметро и на... "В последнюю неделю января поездок в мосметро и на... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 49 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост на 50 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками... Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками... читать дальше

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