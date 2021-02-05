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05 февраля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,9283 руб.

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5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9283 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,5125 руб., максимальный - 75,4675 руб. Было заключено 58030 сделок. Объем торгов составил 204935,51 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,6225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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