Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,948 руб.

Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с мировыми площадками и дорожающей нефтью.

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group (МКПАО "Эн+ Груп") в иностранной и национальной валюте на уровне "B+". Прогноз рейтингов - "стабильный".

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Цены на нефть продолжают уверенно расти, при этом с начала недели Brent подорожала на 8%, WTI - на 8,8%.

Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch.