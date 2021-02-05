.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах
Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах "при стимулирующей поддержке государства", пишет "Коммерсант". Законопроект, "направленный на предоставление гражданам возможности формирования...
 
Для внедрения цифрового рубля потребуется редакции четырех законов и ГК
В России для внедрения цифрового рубля потребуются изменения в законодательство, поскольку необходимо ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами - наличной и безналичной нацвалютой. Об этом "Известиям" рассказал...
 
В РФ может появиться новый вид "кредитов" - судебные
В России может быть законодательно введен новый вид "кредитов": ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги. Комитет Совета Федерации по...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

05 февраля 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

 0  
5 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.02 по 14.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
08.02.2021 10:00 Промышленное производство в Германии Декабрь 2020
09.02.2021 10:00 Баланс счета текущих операций Германии Декабрь 2020
09.02.2021 10:00 Внешнеторговый баланс Германии Декабрь 2020
09.02.2021 12:00 Промышленное производство в Италии Декабрь 2020
10.02.2021 10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Декабрь 2020
10.02.2021 10:00 Изменение потребительских цен в Германии Январь 2021
10.02.2021 10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании IV квартал 2020
10.02.2021 10:00 Промышленное производство в Великобритании Декабрь 2020
10.02.2021 10:45 Промышленное производство во Франции Декабрь 2020
10.02.2021 16:30 Изменение потребительских цен в США Январь 2021
10.02.2021 18:00 Запасы на оптовых складах США Декабрь 2020
10.02.2021 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 30 января по 05 февраля
10.02.2021 22:00 Бюджет США Январь 2021
11.02.2021 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 24 по 30 января
11.02.2021 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 17 по 23 января
12.02.2021 13:00 Промышленное производство в еврозоне Декабрь 2020
12.02.2021 16:30 Оптовые продажи в Канаде Декабрь 2020
12.02.2021 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Февраль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 февраля 2021 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 0,6-2,1%
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с мировыми площадками и дорожающей нефтью.

В пятницу преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:55
Fitch подтвердило рейтинги En+ на уровне "B+"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group (МКПАО "Эн+ Груп") в иностранной и национальной валюте на уровне "B+". Прогноз рейтингов - "стабильный".

"Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания, что En+...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:48
ФАС предлагает создать открытую площадку по обращению низкоуглеродных сертификатов
Федеральная антимонопольная служба предлагает создать открытую площадку по обращению низкоуглеродных сертификатов.

"Как предложение: может быть, создание какой-нибудь электронной онлайн-витрины, может быть, создание какой-нибудь биржи, чтобы все участники видели, по...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:42
Нефть завершает неделю уверенным ростом
Цены на нефть продолжают уверенно расти, при этом с начала недели Brent подорожала на 8%, WTI - на 8,8%.

Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch.

По...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:38
"ТФН" установил ставку 1-го купона облигаций на 1 млрд рублей на уровне 12%
ООО "ТФН" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению 12,55% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12,0%...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:25
Мировые цены на коммерческое страхование в 4-м квартале выросли на 22%
Мировые цены на коммерческое страхование в четвертом квартале 2020 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных международного индекса рынков страхования, опубликованного международным страховым брокером Marsh.

Этот рост стоимости...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:11
Фондовый рынок США торгуется в плюсе
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю максимальным ростом с ноября, отмечает CNBC.

В четверг фондовые индексы США уверенно выросли, при этом индикатор S&P 500 повысился по итогам четвертого дня подряд и достиг...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,948 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,948 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,49 руб., максимальный - 75,47 руб. Было заключено...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 17:31
За неделю пассажиропоток в московском метро и на МЦК вырос на 4%
В столичном общественном транспорте продолжает восстанавливаться пассажиропоток: за неделю он увеличился на 1,4 млн человек или 4%, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В последнюю неделю января поездок в мосметро и на...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 17:22
Безработица а США в январе снизилась до 6,3%
Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 49 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост на 50 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 08.02 по 14.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 17:14
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,4%, инфляция составила 0,8% - прогноз
Снижение промпроизводства в РФ в январе 2021 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 0,4% в годовом выражении, инфляция - 0,8%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 8 по 15 февраля
В четверг, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
05 февраля 2021 года 16:59
Дефицит баланса внешней торговли США в декабре сократился на 3,5%
Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2020 года снизился на 3,5% - до $66,6 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $69 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 16:48
Российские аграрии смогут получить льготные кредиты на цифровизацию своих хозяйств
Аграрии РФ с 2021 года могут получать льготные кредиты на внедрение цифровых технологий и автоматизацию своих предприятий, сообщает Минсельхоз.

В частности, льготные кредиты на срок до 1 года будут предоставляться для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 16:39
Пассажиропоток крупнейших российских аэропортов в январе снизился на треть
Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в январе этого года упал на 33% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Международной ассоциации аэропортов (МАА). Показатель в абсолютном выражении в МАА не уточнили.

Трафик на внутренних воздушных...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.