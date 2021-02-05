Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

5 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.02 по 14.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с мировыми площадками и дорожающей нефтью. В пятницу преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... В пятницу преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group (МКПАО "Эн+ Груп") в иностранной и национальной валюте на уровне "B+". Прогноз рейтингов - "стабильный". "Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания, что En+... "Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания, что En+... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба предлагает создать открытую площадку по обращению низкоуглеродных сертификатов. "Как предложение: может быть, создание какой-нибудь электронной онлайн-витрины, может быть, создание какой-нибудь биржи, чтобы все участники видели, по... "Как предложение: может быть, создание какой-нибудь электронной онлайн-витрины, может быть, создание какой-нибудь биржи, чтобы все участники видели, по... читать дальше

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Цены на нефть продолжают уверенно расти, при этом с начала недели Brent подорожала на 8%, WTI - на 8,8%. Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch. Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch. По... По... читать дальше

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ООО "ТФН" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12,0%... Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12,0%... читать дальше

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Мировые цены на коммерческое страхование в четвертом квартале 2020 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных международного индекса рынков страхования, опубликованного международным страховым брокером Marsh. Этот рост стоимости... Этот рост стоимости... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю максимальным ростом с ноября, отмечает CNBC. В четверг фондовые индексы США уверенно выросли, при этом индикатор S&P 500 повысился по итогам четвертого дня подряд и достиг... В четверг фондовые индексы США уверенно выросли, при этом индикатор S&P 500 повысился по итогам четвертого дня подряд и достиг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,948 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,49 руб., максимальный - 75,47 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,49 руб., максимальный - 75,47 руб. Было заключено... читать дальше

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В столичном общественном транспорте продолжает восстанавливаться пассажиропоток: за неделю он увеличился на 1,4 млн человек или 4%, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. "В последнюю неделю января поездок в мосметро и на... "В последнюю неделю января поездок в мосметро и на... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 49 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост на 50 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками... Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 08.02 по 14.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Снижение промпроизводства в РФ в январе 2021 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 0,4% в годовом выражении, инфляция - 0,8%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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В четверг, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2020 года снизился на 3,5% - до $66,6 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $69 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали... Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали... читать дальше

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Аграрии РФ с 2021 года могут получать льготные кредиты на внедрение цифровых технологий и автоматизацию своих предприятий, сообщает Минсельхоз. В частности, льготные кредиты на срок до 1 года будут предоставляться для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и... В частности, льготные кредиты на срок до 1 года будут предоставляться для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и... читать дальше

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Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в январе этого года упал на 33% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Международной ассоциации аэропортов (МАА). Показатель в абсолютном выражении в МАА не уточнили. Трафик на внутренних воздушных... Трафик на внутренних воздушных... читать дальше

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