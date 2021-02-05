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05 февраля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,8377 руб.
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5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8377 руб. Минимальный курс евро составил 89,615 руб., максимальный - 90,345 руб. Было заключено 4119 сделок. Объем торгов составил 12019,03 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,8375 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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