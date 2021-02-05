ЦБ РФ установил курс евро с 6 февраля в размере 89,885 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 89,885 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,56 коп.

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Число больных коронавирусом COVID-19 в России снизилось за последние три недели более чем на 30%, их сейчас почти 800 тыс., сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. "Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под... читать дальше

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Объем выпусков бессрочных субординированных облигаций ВТБ серий СУБ-Т1-1 и СУБ-Т1-3 составит $150 млн и $52,5 млн, серий СУБ-Т1-2 и СУБ-Т1-4 - 100 млн евро и 50 млн евро, именно с такого объема начнется запланированное на 8 февраля размещение займов, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Евразийскому банку развития (ЕАБР) для продолжения финансирования проектов в 2021 году капитала пока хватит, вопрос докапитализации встанет в 2022-2023 году, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Николай Подгузов. "Достаточность капитала у нас пока... "Достаточность капитала у нас пока... читать дальше

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В понедельник, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $88,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 8 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 113,52 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы во время председательства Лондона в G7 попытаться сформировать союз по вопросу введения пограничных углеродных сборов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В этом году Великобритания... В этом году Великобритания... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8377 руб. Минимальный курс евро составил 89,615 руб., максимальный - 90,345 руб. Было заключено 4119 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,615 руб., максимальный - 90,345 руб. Было заключено 4119 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4367,4 (-43,27) руб./грамм; на серебро - 63,75 (-1,5) руб./грамм; на платину - 2687,74 (+48,47) руб./грамм; на палладий - 5597,65 (+102,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли на фоне свежей волны оптимизма относительно дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и ее восстановления после коронавирусного кризиса, сообщает MarketWatch. Днем ранее американские... Днем ранее американские... читать дальше

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Антон Дроздов после года работы в Минфине РФ освобожден от должности заместителя министра в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 февраля, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативно-правовых... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,94 пункта (0,532%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3389,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3404,5 (+0,96%) пункта,... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября. Brent по итогам недели может прибавить 8%, WTI - более 8%, отмечает Trading Economics. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,32% - до 52834 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 0,21%, до 51799 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.... читать дальше

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ООО "ТФН" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. Изначально... Изначально... читать дальше

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Декабрьский рост потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составил 1,2% (год к году) Такие темпы инфляции фиксируются по итогам третьего месяца подряд. Такие темпы инфляции фиксируются по итогам третьего месяца подряд. Стоимость энергоносителей продолжала падать,... Стоимость энергоносителей продолжала падать,... читать дальше

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