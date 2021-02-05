.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 февраля в размере 75,1107 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах
Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах "при стимулирующей поддержке государства", пишет "Коммерсант". Законопроект, "направленный на предоставление гражданам возможности формирования...
 
Для внедрения цифрового рубля потребуется редакции четырех законов и ГК
В России для внедрения цифрового рубля потребуются изменения в законодательство, поскольку необходимо ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами - наличной и безналичной нацвалютой. Об этом "Известиям" рассказал...
 
В РФ может появиться новый вид "кредитов" - судебные
В России может быть законодательно введен новый вид "кредитов": ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги. Комитет Совета Федерации по...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

05 февраля 2021 года 13:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 февраля в размере 75,1107 руб.

 0
5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 75,1107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,86 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 февраля 2021 года 15:56
За три недели число больных коронавирусом в РФ сократилось на 30% - Мурашко
Число больных коронавирусом COVID-19 в России снизилось за последние три недели более чем на 30%, их сейчас почти 800 тыс., сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. "Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:51
Стартовый объем валютных субордов ВТБ составит $202,5 млн и 150 млн евро
Объем выпусков бессрочных субординированных облигаций ВТБ серий СУБ-Т1-1 и СУБ-Т1-3 составит $150 млн и $52,5 млн, серий СУБ-Т1-2 и СУБ-Т1-4 - 100 млн евро и 50 млн евро, именно с такого объема начнется запланированное на 8 февраля размещение займов, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:37
Решение о докапитализации ЕАБР желательно принять уже в этом году - глава банка
Евразийскому банку развития (ЕАБР) для продолжения финансирования проектов в 2021 году капитала пока хватит, вопрос докапитализации встанет в 2022-2023 году, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Николай Подгузов.

"Достаточность капитала у нас пока...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:30
В понедельник, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $88,88 млн
В понедельник, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $88,88 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:30
В понедельник, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,07 млрд руб.
В понедельник, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,07 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:30
В понедельник, 8 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 113,52 млрд руб.
В понедельник, 8 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 113,52 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:22
Британия хочет сформировать союз по вопросу введения пограничных углеродных сборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы во время председательства Лондона в G7 попытаться сформировать союз по вопросу введения пограничных углеродных сборов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В этом году Великобритания...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,8377 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8377 руб.

Минимальный курс евро составил 89,615 руб., максимальный - 90,345 руб. Было заключено 4119 сделок....    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля
ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4367,4 (-43,27) руб./грамм; на серебро - 63,75 (-1,5) руб./грамм; на платину - 2687,74 (+48,47) руб./грамм; на палладий - 5597,65 (+102,42) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
05 февраля 2021 года 14:54
Большинство азиатских рынков акций завершило торги ростом
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли на фоне свежей волны оптимизма относительно дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и ее восстановления после коронавирусного кризиса, сообщает MarketWatch.

Днем ранее американские...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 14:46
Дроздов освобожден от должности замминистра финансов РФ
Антон Дроздов после года работы в Минфине РФ освобожден от должности заместителя министра в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 февраля, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативно-правовых...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 5 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,94 пункта (0,532%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3389,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3404,5 (+0,96%) пункта,...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 14:28
Нефть может завершить неделю ростом на 8%
Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября. Brent по итогам недели может прибавить 8%, WTI - более 8%, отмечает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 14:19
Биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на 0,2-0,3% за неделю
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,32% - до 52834 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 0,21%, до 51799 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника....    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 14:18
"ТФН" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 12%
ООО "ТФН" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 12,55% годовых.

Изначально...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 14:07
В декабре инфляция в ОЭСР составила 1,2%, рост показателя фиксируется третий месяц подряд
Декабрьский рост потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составил 1,2% (год к году)

Такие темпы инфляции фиксируются по итогам третьего месяца подряд.

Стоимость энергоносителей продолжала падать,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.