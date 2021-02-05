Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 87,9 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 87,9 млрд руб.

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По итогам 4-го квартала 2020 года чистая прибыль крупнейшего банка Франции по объему активов - BNP Paribas SA - снизилась на 14% - до 1,59 млрд евро против 1,85 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль... Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в декабре 2020 года составило 3,392 млрд евро после дефицита в 3,786 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года дефицит торгового баланса Франции... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1361 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5967 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5633 руб., максимальный - 11,6299 руб. Было заключено 62 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5633 руб., максимальный - 11,6299 руб. Было заключено 62 сделки.... читать дальше

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ООО "ЛайфСтрим" установило ставку 1-го купона трехлетних бондов на 300 млн рублей на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 3 февраля до 18:00 МСК 4 февраля. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 3 февраля до 18:00 МСК 4 февраля. Организатором выступает ИК "Септем... Организатором выступает ИК "Септем... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 6,70% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,10%... Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,10%...

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,1107 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск снизился на 61,86 коп. и составил 75,1107 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-592 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9688% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 тыс. 688 случаев, умерли за сутки 527 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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До конца 2021 года на месте бывших промышленных зон столицы планируется построить около 4,1 млн кв.м различной недвижимости, в том числе 1,8 млн кв.м жилья, сообщил в пятницу заммэра Андрей Бочкарев. "Всего в этом году на территории промзон мы планируем ввести в... "Всего в этом году на территории промзон мы планируем ввести в... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 29 января составил 13 трлн 590,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 22 января денежная база в России равнялась 13 трлн 644,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,4%, или на 54,2... На 22 января денежная база в России равнялась 13 трлн 644,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,4%, или на 54,2... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по РСБУ в январе 2021 года вырос на 0,5% и составил 15,550 трлн руб. на 1 февраля т.г. против 15,471 трлн руб. на 1 января 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации. В январе корпоративным клиентам выдано 0,7 трлн... читать дальше

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Интерес к облигациям EM (развивающиеся рынки) сохраняется, однако акции EM находятся в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с... Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2191... читать дальше

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ЦБ РФ 3 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 7,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 15 января по 4 февраля планирует приобрести валюту на 106,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 7,1... Минфин с 15 января по 4 февраля планирует приобрести валюту на 106,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 7,1... читать дальше

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В декабре 2020 года объем заказов промышленных предприятий Германии сократился впервые за последние восемь месяцев. По данным министерства экономики страны, декабрьский показатель снизился на 1,9% по сравнению с ноябрем. В ноябре, согласно пересмотренным данным, заказы... В ноябре, согласно пересмотренным данным, заказы... читать дальше

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