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05 февраля 2021 года 10:19

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 87,9 млрд руб.

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5 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 87,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 106,6 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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В ноябре, согласно пересмотренным данным, заказы...    читать дальше
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