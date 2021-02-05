Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2678,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1913,28 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 2678,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2498,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2821,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2625 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 февраля составили 1913,28 млрд руб. против 1295,28724 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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