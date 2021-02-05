.

Правительство поддержало депутатский законопроект, который увеличивает в 2 раза размер целевых отчислений от проведения в РФ лотерей и уточняет перечень объектов, на финансирование которых данные отчисления могут направляться. Законопроект опубликован в электронной базе данных... читать дальше

.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно выросли, инвесторы оценивали отчетность компаний и следили за новостями относительно пандемии коронавируса. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся... читать дальше

.

Правительство РФ расширило перечень товаров, мониторинг цен на которые будет вестись на основе биржевых данных. Постановление об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Действующий список дополняется несколькими новыми позициями. Это пшеница, кукуруза, ячмень, меслин... "Действующий список дополняется несколькими новыми позициями. Это пшеница, кукуруза, ячмень, меслин... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 90,9206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,18 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 75,7293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,08 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,54 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3372 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций "СДЭК-Глобал" серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E . Выпуску присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E . Срок обращения облигаций - 6 лет. Срок обращения облигаций - 6 лет. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53070,501 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,060 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5852 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,055 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,055 руб. Была... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 738 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6981 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239... Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6756 руб. Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 6929 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 6929 сделок.... читать дальше

.

Отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды), наблюдавшийся в ноябре-декабре, в январе вновь сменился притоком. По оценкам World Gold Council (WGC), объем золота в мировых ETF в январе увеличился на 13,8 тонны ($1 млрд) и достиг 3 тыс.... По оценкам World Gold Council (WGC), объем золота в мировых ETF в январе увеличился на 13,8 тонны ($1 млрд) и достиг 3 тыс.... читать дальше

.

Рост жилищного строительства в 2020 году наблюдался в трех федеральных округах РФ - Южном, Уральском и Сибирском, наибольший рост ввода жилья наблюдался в СФО, наименьший - был в СЗФО. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом по... В целом по... читать дальше

.

Размер средств от экспортных пошлин на зерно, которые планируется направлять в регионы РФ, будет пропорционален собранному в них урожаю, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг, поясняя механизм распределения этих средств. "Деньги... "Деньги... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 25 по 31 января 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,3%. На предыдущей неделе рост цен составлял 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 0,1%. По... По... читать дальше

.