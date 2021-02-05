05 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2020
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Декабрь 2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2021
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Декабрь 2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2021
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2021
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05 февраля 2021 года 08:23
Правительство поддержало депутатский законопроект, который увеличивает в 2 раза размер целевых отчислений от проведения в РФ лотерей и уточняет перечень объектов, на финансирование которых данные отчисления могут направляться. Законопроект опубликован в электронной базе данных... читать дальше
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05 февраля 2021 года 08:16
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно выросли, инвесторы оценивали отчетность компаний и следили за новостями относительно пандемии коронавируса.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся... читать дальше
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05 февраля 2021 года 08:09
Правительство РФ расширило перечень товаров, мониторинг цен на которые будет вестись на основе биржевых данных. Постановление об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"Действующий список дополняется несколькими новыми позициями. Это пшеница, кукуруза, ячмень, меслин... читать дальше
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05 февраля 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 90,9206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,18 коп.
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05 февраля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 75,7293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,08 коп.
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05 февраля 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объем промышленных заказов в Германии
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04 февраля 2021 года 20:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,54 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3372 пункта.
Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
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04 февраля 2021 года 20:06
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций "СДЭК-Глобал" серии БО-П01, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E .
Срок обращения облигаций - 6 лет.
Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53070,501 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,060 млрд руб., или на...
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04 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5852 руб.
Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,055 руб. Была... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 738 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6981 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6756 руб.
Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 6929 сделок.... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:08
Отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды), наблюдавшийся в ноябре-декабре, в январе вновь сменился притоком.
По оценкам World Gold Council (WGC), объем золота в мировых ETF в январе увеличился на 13,8 тонны ($1 млрд) и достиг 3 тыс.... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:05
Рост жилищного строительства в 2020 году наблюдался в трех федеральных округах РФ - Южном, Уральском и Сибирском, наибольший рост ввода жилья наблюдался в СФО, наименьший - был в СЗФО. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В целом по... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:03
Размер средств от экспортных пошлин на зерно, которые планируется направлять в регионы РФ, будет пропорционален собранному в них урожаю, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг, поясняя механизм распределения этих средств.
"Деньги... читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:01
Потребительские цены на бензин в России с 25 по 31 января 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).
На предыдущей неделе рост цен составлял 0,3%.
С начала года цены на бензин повысились на 0,1%.
По... читать дальше
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