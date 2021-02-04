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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
Торговые сети попросят ЦБ снизить ставки комиссии за эквайринг
Торговые сети при поддержке Минпромторга планируют обратиться в Банк России с предложением рассмотреть вопрос о снижении ставки комиссии за эквайринг. Такое решение было принято вчера на совещании в министерстве, сообщила пресс-служба...
 
Прорабатывается платный проезд по дорогам Москвы
В Москве и области предложили разработать и внедрить концепцию гибкой платности проезда по автодорогам, следует из стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года. Документ был направлен в Минтранс и правительствам Москвы и...
 
Вложения россиян в МФО выросли на треть
Вложения частных инвесторов в компании микрофинансового сектора за минувший год составили 10,5–11 млрд руб., на треть больше, чем годом ранее, оценили в компании IDF Eurasia, одном из крупнейших игроков рынка, пишет "Коммерсант". По данным ЦБ, за...
 
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04 февраля 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,54 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3372 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 20:06
Мосбиржа зарегистрировала облигации "СДЭК-Глобал" серии БО-П01
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций "СДЭК-Глобал" серии БО-П01, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E .

Срок обращения облигаций - 6 лет.

Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 февраля выросла на 0,65% и составила 53070,501 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53070,501 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,060 млрд руб., или на...
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04 февраля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,5852 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5852 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,055 руб. Была...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6981 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 738 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6981 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,6756 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6756 руб.

Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 6929 сделок....    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:08
WGC: январский приток золота в ETF составил 14 тонн - на $1 млрд
Отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды), наблюдавшийся в ноябре-декабре, в январе вновь сменился притоком.

По оценкам World Gold Council (WGC), объем золота в мировых ETF в январе увеличился на 13,8 тонны ($1 млрд) и достиг 3 тыс....    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:05
Жилищное строительство за год выросло в трех федеральных округах - Росстат
Рост жилищного строительства в 2020 году наблюдался в трех федеральных округах РФ - Южном, Уральском и Сибирском, наибольший рост ввода жилья наблюдался в СФО, наименьший - был в СЗФО. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В целом по...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:03
Регионы РФ будут получать средства от экспортных пошлин на зерно пропорционально его производству - Решетников
Размер средств от экспортных пошлин на зерно, которые планируется направлять в регионы РФ, будет пропорционален собранному в них урожаю, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг, поясняя механизм распределения этих средств.

"Деньги...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:01
Недельный рост цен на бензин в РФ снизился до 0,2% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 25 по 31 января 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На предыдущей неделе рост цен составлял 0,3%.

С начала года цены на бензин повысились на 0,1%.

По...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 19:00
Предпринимательская уверенность в январе и в добыче, и в обработке осталась в отрицательной зоне - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2021 года в добывающих производствах составил минус 2,7% (минус 4,3% в декабре), в обрабатывающих производствах составил минус 1,7% против минус 7,3% в декабре,...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 18:55
Российские фондовые индексы выросли почти на процент
Рынок акций РФ к вечеру в четверг приостановил подъем вместе с забуксовавшей нефтью (Brent протестировала $59 за баррель и откатилась) и Европой, на завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,85-1,13%.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 18:54
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после подъема до годовых максимумов накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК составляет $58,15 за баррель, что на $0,31 (0,53%) ниже цены...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 18:50
К маю основные ограничения в Москве могут быть отменены - Собянин
Основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты в столице к маю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если тренд этот (на снижение заболеваемости) сохранится, то, действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты", - сказал...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 18:45
"Аэрофлот" в 4-м квартале нарастил чистый убыток по РСБУ почти в 16 раз
ПАО "Аэрофлот" в 4-м квартале 2020 года нарастило чистый убыток по РСБУ почтив в 16 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, до 30,97 млрд руб., сообщила компания.

За весь 2020 год убыток "Аэрофлота" составил 96,5 млрд руб. Годом ранее у компании была...    читать дальше
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04 февраля 2021 года 18:37
Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании в январе рухнули на 39,5%
Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании в январе рухнули на 39,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В стране было зарегистрировано всего 90,249 тыс. машин, поскольку...    читать дальше
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