Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6981 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239 сделок. Объем торгов составил 508,33 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6999 руб. за юань.

4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 738 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6981 руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,54 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3372 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций "СДЭК-Глобал" серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E . Выпуску присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E . Срок обращения облигаций - 6 лет. Срок обращения облигаций - 6 лет. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53070,501 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,060 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5852 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,055 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,055 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 738 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6981 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239... Минимальный курс юаня составил 11,6461 руб., максимальный - 11,7657 руб. Было заключено 239... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6756 руб. Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 6929 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,28 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 6929 сделок.... читать дальше

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Отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды), наблюдавшийся в ноябре-декабре, в январе вновь сменился притоком. По оценкам World Gold Council (WGC), объем золота в мировых ETF в январе увеличился на 13,8 тонны ($1 млрд) и достиг 3 тыс.... По оценкам World Gold Council (WGC), объем золота в мировых ETF в январе увеличился на 13,8 тонны ($1 млрд) и достиг 3 тыс.... читать дальше

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Рост жилищного строительства в 2020 году наблюдался в трех федеральных округах РФ - Южном, Уральском и Сибирском, наибольший рост ввода жилья наблюдался в СФО, наименьший - был в СЗФО. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом по... В целом по... читать дальше

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Размер средств от экспортных пошлин на зерно, которые планируется направлять в регионы РФ, будет пропорционален собранному в них урожаю, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг, поясняя механизм распределения этих средств. "Деньги... "Деньги... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 25 по 31 января 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,3%. На предыдущей неделе рост цен составлял 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 0,1%. По... По... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2021 года в добывающих производствах составил минус 2,7% (минус 4,3% в декабре), в обрабатывающих производствах составил минус 1,7% против минус 7,3% в декабре,... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в четверг приостановил подъем вместе с забуксовавшей нефтью (Brent протестировала $59 за баррель и откатилась) и Европой, на завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,85-1,13%. В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов... В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после подъема до годовых максимумов накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК составляет $58,15 за баррель, что на $0,31 (0,53%) ниже цены... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК составляет $58,15 за баррель, что на $0,31 (0,53%) ниже цены... читать дальше

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Основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты в столице к маю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Если тренд этот (на снижение заболеваемости) сохранится, то, действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты", - сказал... "Если тренд этот (на снижение заболеваемости) сохранится, то, действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты", - сказал... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот" в 4-м квартале 2020 года нарастило чистый убыток по РСБУ почтив в 16 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, до 30,97 млрд руб., сообщила компания. За весь 2020 год убыток "Аэрофлота" составил 96,5 млрд руб. Годом ранее у компании была... За весь 2020 год убыток "Аэрофлота" составил 96,5 млрд руб. Годом ранее у компании была... читать дальше

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Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании в январе рухнули на 39,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В стране было зарегистрировано всего 90,249 тыс. машин, поскольку... В стране было зарегистрировано всего 90,249 тыс. машин, поскольку... читать дальше

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