ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 90,9206 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 90,9206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,18 коп.

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Американский малый бизнес по-прежнему испытывает стресс из-за пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса двенадцати региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС). Многие респонденты говорят, что дальнейшая государственная поддержка... Многие респонденты говорят, что дальнейшая государственная поддержка... читать дальше

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В пятницу, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 5 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 51,75 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Tesla Inc. годами подвергалась критике из-за проблем с качеством у электромобилей Model 3 - и теперь генеральный директор Илон Маск признал, что даже его самый строгий критик был прав, пишет CNN. В начале 2018 года технический консультант Сэнди Манро, который разбирает... В начале 2018 года технический консультант Сэнди Манро, который разбирает... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6618 руб. Минимальный курс евро составил 90,2675 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 3832 сделки.... Минимальный курс евро составил 90,2675 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 3832 сделки.... читать дальше

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Банк Англии по итогам февральского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на... Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на...

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Национальный банк Грузии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году до 4% с ожидавшихся ранее 5%, говорится в отчете регулятора по монетарной политике. Как отмечается, процесс оздоровления экономики замедлился в результате второй волны... Как отмечается, процесс оздоровления экономики замедлился в результате второй волны... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4410,67 (-77,06) руб./грамм; на серебро - 65,25 (-1,59) руб./грамм; на платину - 2639,27 (-36,69) руб./грамм; на палладий - 5495,23 (+6,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия вошла в тройку европейских лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма в 2020 году, заявила советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова. "Прошлый год был одновременно и сложным, и интересным для российского туризма. Спад в экономике и ограничения из-за... "Прошлый год был одновременно и сложным, и интересным для российского туризма. Спад в экономике и ограничения из-за... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг, находясь на максимальной отметке за год. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 мск составила $58,85 за баррель, что на $0,39 (0,67%) выше цены на закрытие... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 мск составила $58,85 за баррель, что на $0,39 (0,67%) выше цены на закрытие... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,18 пункта (0,992%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3376,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3383,99 (+1,21%) пункта,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы, сказали два представителя руководства ФРС. В ближайшие несколько... В ближайшие несколько... читать дальше

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За январь 2021 года сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, составила 328,9 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг. Годом ранее аналогичный показатель равнялся 356,79 млрд рублей. Таким образом, снижение... Годом ранее аналогичный показатель равнялся 356,79 млрд рублей. Таким образом, снижение... читать дальше

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Россия в январе 2021 года сократила импорт продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья на 11,2% - до $1,656 млрд по сравнению с $1,864 млрд в январе 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). В частности, импорт мяса и... В частности, импорт мяса и... читать дальше

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Саудовская Аравия в марте не станет менять цены на нефть для покупателей из Азии, однако повысит их для клиентов из США и Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Стоимость ключевого сорта нефти, поставляемого в Азию, - Arab Light - по-прежнему будет стоить на $1 за... Стоимость ключевого сорта нефти, поставляемого в Азию, - Arab Light - по-прежнему будет стоить на $1 за...

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В январе 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию составил $14 млрд 745,1 млн и по сравнению с январем 2020 года вырос на 2,8%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики. В декабре 2020 года импорт вырос в годовом выражении на... В декабре 2020 года импорт вырос в годовом выражении на... читать дальше

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