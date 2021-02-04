Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2821,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1295,29 млрд руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 февраля составили по Российской Федерации 2821,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2625 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3306,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3121,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 февраля составили 1295,29 млрд руб. против 661,11949 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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