04 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Декабрь 2020
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 января
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 января
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2020
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Декабрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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04 февраля 2021 года 15:31
Американский малый бизнес по-прежнему испытывает стресс из-за пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса двенадцати региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС).
Многие респонденты говорят, что дальнейшая государственная поддержка... читать дальше
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04 февраля 2021 года 15:30
В пятницу, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 февраля 2021 года 15:30
В пятницу, 5 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 51,75 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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04 февраля 2021 года 15:23
Tesla Inc. годами подвергалась критике из-за проблем с качеством у электромобилей Model 3 - и теперь генеральный директор Илон Маск признал, что даже его самый строгий критик был прав, пишет CNN.
В начале 2018 года технический консультант Сэнди Манро, который разбирает... читать дальше
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04 февраля 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6618 руб.
Минимальный курс евро составил 90,2675 руб., максимальный - 91,3 руб. Было заключено 3832 сделки.... читать дальше
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04 февраля 2021 года 15:10
Банк Англии по итогам февральского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в сообщении ЦБ.
Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на...
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04 февраля 2021 года 15:04
Национальный банк Грузии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году до 4% с ожидавшихся ранее 5%, говорится в отчете регулятора по монетарной политике.
Как отмечается, процесс оздоровления экономики замедлился в результате второй волны... читать дальше
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04 февраля 2021 года 15:03
ЦБ РФ с 5 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4410,67 (-77,06) руб./грамм; на серебро - 65,25 (-1,59) руб./грамм; на платину - 2639,27 (-36,69) руб./грамм; на палладий - 5495,23 (+6,34) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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04 февраля 2021 года 14:56
Россия вошла в тройку европейских лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма в 2020 году, заявила советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова.
"Прошлый год был одновременно и сложным, и интересным для российского туризма. Спад в экономике и ограничения из-за... читать дальше
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04 февраля 2021 года 14:48
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг, находясь на максимальной отметке за год.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 мск составила $58,85 за баррель, что на $0,39 (0,67%) выше цены на закрытие... читать дальше
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04 февраля 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,18 пункта (0,992%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3376,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3383,99 (+1,21%) пункта,... читать дальше
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04 февраля 2021 года 14:41
Федеральная резервная система (ФРС) США не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы, сказали два представителя руководства ФРС.
В ближайшие несколько... читать дальше
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04 февраля 2021 года 14:33
За январь 2021 года сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, составила 328,9 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг.
Годом ранее аналогичный показатель равнялся 356,79 млрд рублей. Таким образом, снижение... читать дальше
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04 февраля 2021 года 14:23
Россия в январе 2021 года сократила импорт продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья на 11,2% - до $1,656 млрд по сравнению с $1,864 млрд в январе 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
В частности, импорт мяса и... читать дальше
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04 февраля 2021 года 14:15
Саудовская Аравия в марте не станет менять цены на нефть для покупателей из Азии, однако повысит их для клиентов из США и Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
Стоимость ключевого сорта нефти, поставляемого в Азию, - Arab Light - по-прежнему будет стоить на $1 за...
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04 февраля 2021 года 14:07
В январе 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию составил $14 млрд 745,1 млн и по сравнению с январем 2020 года вырос на 2,8%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики.
В декабре 2020 года импорт вырос в годовом выражении на... читать дальше
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