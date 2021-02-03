Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7723 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7261 руб., максимальный - 11,7961 руб. Было заключено 227 сделок. Объем торгов составил 580,08 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,748 руб. за юань.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7723 руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,79 пункта (0,5%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3343,46 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций РЖД серии 001Р-21R объемом 20 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-21-65045-D-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-21-65045-D-001P. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 на 1 млрд рублей на уровне 6,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. Сбор заявок прошел 3 февраля с... Сбор заявок прошел 3 февраля с... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52727,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,541 млрд руб., или на...

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"ДОМ.РФ" выкупил в рамках оферты 4 млн 960,255 тыс. облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 33,07%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 33,07%... читать дальше

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ВТБ планирует 8 февраля начать размещение четырех выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т1-1 - СУБ-Т1-4, говорится в сообщениях банка. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата окончания размещения - 24 марта... Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата окончания размещения - 24 марта... читать дальше

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АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 2 млн 803,920 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 28,04%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 28,04%... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4412 руб. Минимальный курс евро составил 91,0825 руб., максимальный - 91,88 руб. Было заключено 5997 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,0825 руб., максимальный - 91,88 руб. Было заключено 5997 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7723 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7261 руб., максимальный - 11,7961 руб. Было заключено 227... Минимальный курс юаня составил 11,7261 руб., максимальный - 11,7961 руб. Было заключено 227... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0374 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,77 руб., максимальный - 76,3425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,77 руб., максимальный - 76,3425 руб. Было... читать дальше

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Спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). JMMC подчеркнул, что в декабре 2020 года запасы в... JMMC подчеркнул, что в декабре 2020 года запасы в... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 57,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора с февраля 2019... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 26 января по 1 февраля 2021 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 19 по 25 января) инфляция составила 0,2%. Инфляция в РФ замедлилась до нуля, впервые с конца сентября. С начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне негативной реакции на усиление антироссийских санкционных рисков после судебного приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 994 тыс. баррелей - до 475,659 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4467 тыс. баррелей и составили 252,153 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 4467 тыс. баррелей и составили 252,153 млн баррелей,... читать дальше

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Российские рыбопромышленники, по данным на 1 февраля, сократили объем добычи водных биоресурсов на 44,97 тыс. тонн, или на 10,8%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 370,57 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. Улов в Дальневосточном... Улов в Дальневосточном... читать дальше

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