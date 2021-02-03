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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0374 руб.
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03 февраля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0374 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0374 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,77 руб., максимальный - 76,3425 руб. Было заключено 48865 сделок. Объем торгов составил 187582,19 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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