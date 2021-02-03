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03 февраля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5222 руб.
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3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5222 руб. Минимальный курс евро составил 91,2425 руб., максимальный - 91,85 руб. Была заключена 3251 сделка. Объем торгов составил 9061,7 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,2425 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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