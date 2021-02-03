Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 февраля

3 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4487,73 (-19,94) руб./грамм; на серебро - 66,84 (-5,36) руб./грамм; на платину - 2675,96 (-13,37) руб./грамм; на палладий - 5488,89 (-43,51) руб./грамм.

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 57,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора с февраля 2019... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 26 января по 1 февраля 2021 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 19 по 25 января) инфляция составила 0,2%. Инфляция в РФ замедлилась до нуля, впервые с конца сентября. С начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне негативной реакции на усиление антироссийских санкционных рисков после судебного приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 994 тыс. баррелей - до 475,659 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4467 тыс. баррелей и составили 252,153 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 4467 тыс. баррелей и составили 252,153 млн баррелей,... читать дальше

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Российские рыбопромышленники, по данным на 1 февраля, сократили объем добычи водных биоресурсов на 44,97 тыс. тонн, или на 10,8%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 370,57 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. Улов в Дальневосточном... Улов в Дальневосточном... читать дальше

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Странам ОПЕК+ нужно стремиться к полному исполнению договоренностей и следить за добычей в странах, которые не входят в альянс, приводит телеканал "Россия 24" слова вице-премьера РФ Александра Новака накануне заседания министерского мониторингового комитета. "Мы в... "Мы в... читать дальше

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Американские фондовые индексы Nasdaq и S&P 500 повышаются в начале торгов вместе с акциями технологических компаний на оптимизме инвесторов в отношении корпоративных отчетов и перспективы принятия новых стимулирующих мер в США. Индикатор Dow Jones немного снижается. По... По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,034 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7625 руб., максимальный - 76,345 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,7625 руб., максимальный - 76,345 руб. Было... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Атомстройкомплекс-строительство" (АСК, Екатеринбург) серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен... Программе присвоен... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2021 года заметно снизились, но еще остаются на повышенном уровне, говорится в комментарии Банка России. Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий практически не изменились, сохранившись вблизи высоких уровней... Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий практически не изменились, сохранившись вблизи высоких уровней... читать дальше

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за 2020 год по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла на 38% и составила 62,749 млрд руб. против 45,405 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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Чистая прибыль банка ВТБ за 2020 год по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) упала в 3,7 раза и составила 56,104 млрд руб. против 208,297 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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ПАО "ТрансФин-М" досрочно погасило часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1 млрд 975,523 млн рублей и 167,271 млн рублей соответственно, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, 1 февраля эмитент исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления... Как сообщалось, 1 февраля эмитент исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Краснодара и облигаций города серии 34003 на уровне "ruA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня официально объявил о продлении американской стороной Договора о СНВ. Он высказал мнение, что Россия не нарушала этот договор. "Президент Байден пообещал американцам обеспечить безопасность от ядерной угрозы путем восстановления... "Президент Байден пообещал американцам обеспечить безопасность от ядерной угрозы путем восстановления... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52003 с погашением 17 июля 2030 года составила 100,313% от номинала, что соответствует доходности 2,48% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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