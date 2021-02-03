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03 февраля 2021 года 15:08

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 февраля

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3 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4487,73 (-19,94) руб./грамм; на серебро - 66,84 (-5,36) руб./грамм; на платину - 2675,96 (-13,37) руб./грамм; на палладий - 5488,89 (-43,51) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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