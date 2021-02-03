ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 91,5624 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 91,5624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,26 коп.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 94,2508% от номинала, что соответствует доходности 6,84% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ. Решение принято по... Решение принято по... читать дальше

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В декабре 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,4%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 1,1%. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 1,1%. В странах ЕС... В странах ЕС... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном выросли вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций. Японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 1%, причем подъем длился третьи торги подряд. Японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 1%, причем подъем длился третьи торги подряд. Лидерами роста... Лидерами роста... читать дальше

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Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd. в октябре-декабре подскочила на 53% - до $395 млн. Эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $293,7 млн. Эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $293,7 млн. Выручка компании в минувшем квартале повысилась на 22% и достигла $17,2 млрд,... Выручка компании в минувшем квартале повысилась на 22% и достигла $17,2 млрд,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,0801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 91,5624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,26 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Цены производителей на сахар, по данным на 27 января, в среднем по России составили 35,856 тыс. рублей за тонну, сообщил "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу. За четыре недели цены снизились на 1,8% (с 36,495 тыс. рублей на 30 декабря). К концу января... За четыре недели цены снизились на 1,8% (с 36,495 тыс. рублей на 30 декабря). К концу января... читать дальше

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Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии сегодня принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 8% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор уже четвертый раз подряд оставляет ставку на этом уровне, тогда как с конца апреля прошлого... Регулятор уже четвертый раз подряд оставляет ставку на этом уровне, тогда как с конца апреля прошлого... читать дальше

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Применение стандартизированного подхода к расчету операционного риска станет обязательным для банков с универсальной лицензией с 1 января 2023 года, говорится в пресс-релизе ЦБ. Регулятор опубликовал соответствующее положение, оно было зарегистрировано в Минюсте 29... Регулятор опубликовал соответствующее положение, оно было зарегистрировано в Минюсте 29... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы повышаются на фоне позитивной корпоративной отчетности и надежд на восстановление экономики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск поднялся на 0,53%, до 408,07 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск поднялся на 0,53%, до 408,07 пункта. Британский... Британский... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в январе 2021 года увеличились на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Темпы роста стали максимальными с февраля 2020 года. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,5%,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,76 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3347,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3376,83 (+0,49%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 4 января по 3 февраля) - 75,2237 руб. за доллар, минимальное значение - 72,1629 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 27 января по 3 февраля) - 76,8595 руб. за доллар, максимальное значение - 77,2324 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,03 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,22/76,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...

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