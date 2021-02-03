Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7841 руб.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 94,2508% от номинала, что соответствует доходности 6,84% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

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В декабре 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,4%, свидетельствуют данные Евростата.

В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 1,1%.