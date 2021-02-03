Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 3 февраля составил 76,0801 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,0801 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 1750 пунктов.

Минимальная цена 75,8825 руб., максимальная - 76,3425 руб. Было заключено 15411 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 60931 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0425 руб. за доллара США.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.