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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -527,5 млрд руб.
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03 февраля 2021 года 10:18

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -527,5 млрд руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -527,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -3,1 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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НОВОСТИ
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Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 14:16
РФ возобновляет ж/д сообщение с Белоруссией, авиарейсы с Азербайджаном и Арменией
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Решение принято по...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 14:07
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В декабре 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,4%, свидетельствуют данные Евростата.

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В странах ЕС...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 14:04
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Японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 1%, причем подъем длился третьи торги подряд.

Лидерами роста...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 13:52
Lenovo получила за третий финквартал рекордные чистую прибыль и выручку
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Эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $293,7 млн.

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03 февраля 2021 года 13:49
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 76,0801 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,0801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,50 коп.

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03 февраля 2021 года 13:49
ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 91,5624 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 91,5624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,26 коп.

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03 февраля 2021 года 13:45
За месяц цены производителей на сахар в России снизились на 1,8%
Цены производителей на сахар, по данным на 27 января, в среднем по России составили 35,856 тыс. рублей за тонну, сообщил "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу.

За четыре недели цены снизились на 1,8% (с 36,495 тыс. рублей на 30 декабря). К концу января...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 13:38
Нацбанк Грузии вновь сохранил ставку рефинансирования на уровне 8%
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Регулятор уже четвертый раз подряд оставляет ставку на этом уровне, тогда как с конца апреля прошлого...    читать дальше
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Применение стандартизированного подхода к оперриску станет обязательным для банков с универсальной лицензией с 2023 г.
Применение стандартизированного подхода к расчету операционного риска станет обязательным для банков с универсальной лицензией с 1 января 2023 года, говорится в пресс-релизе ЦБ.

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03 февраля 2021 года 13:21
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Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск поднялся на 0,53%, до 408,07 пункта.

Британский...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 13:17
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03 февраля 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 3 февраля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,76 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3347,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3376,83 (+0,49%) пункта,...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 75,2237 руб.
Максимальное значение за месяц (с 4 января по 3 февраля) - 75,2237 руб. за доллар, минимальное значение - 72,1629 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,87 руб.

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03 февраля 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 76,8595 руб.
Минимальное значение за неделю (с 27 января по 3 февраля) - 76,8595 руб. за доллар, максимальное значение - 77,2324 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,03 руб.

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03 февраля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,22/76,86 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,22/76,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...
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