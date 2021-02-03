03 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2021
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2021
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2021
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Январь 2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 января
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03 февраля 2021 года 08:59
Гражданин-банкрот может лишиться части своей единственной жилплощади, если пытался спасти от изъятия "лишнюю" недвижимость и объединил две своих соседних квартиры в одну, а затраты на разделение помещений не делают невыгодной продажу одной из них, следует из определения... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:53
Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск во вторник составляет $57,66 за баррель, что на $0,2 (0,35%) выше цены... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:42
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в январе 2021 года составил 4,8 млрд рублей, следует из материалов биржи.
Показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с январем прошлого года и на 5% по сравнению с декабрем.
В натуральном...
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03 февраля 2021 года 08:34
Сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания технического комитета ОПЕК+ по мониторингу исполнения сделки.
При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.
По словам источника, в... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 19,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,46 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $650 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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03 февраля 2021 года 08:26
Американские фондовые индексы во вторник повысились по итогам второй торговой сессии подряд на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 475,57 пункта (1,57%) и составил 30687,48... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:17
Опрошенные ЦБ 75 российских банков с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года реструктурировали кредиты физлицам на 875 млрд рублей по 1,8 млн кредитных договоров, говорится в бюллетене ЦБ.
Регулятор получил эти данные в результате проведенного опроса 75 кредитных... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник на превысивших ожидания данных по ВВП еврозоны.
Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки экономики США и ожиданиями увеличения поставок вакцин от... читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 75,9051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,98 коп.
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03 февраля 2021 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 91,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,24 коп.
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03 февраля 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
13:00
Изменение цен производителей в... читать дальше
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02 февраля 2021 года 20:14
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 69,11 пункта (2,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3360,25 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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02 февраля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52661,900 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 859,785 млрд руб., или на...
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