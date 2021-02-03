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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
По эффективности труда фармацевты стали лучшими
Наилучшие показатели по эффективности труда в прошлом году были в сфере производства лекарств и медицинских материалов, химических веществ и продуктов, аутсайдерами стали мебельные и кожгалантерейные фабрики, заявил заместитель министра...
 
ЦБ защитит потребителей электронных кошельков
ЦБ разработал рекомендации, чтобы повысить качество обслуживания клиентов с помощью электронных денежных средств (ЭДС). В договорах операторам ЭДС, которыми в том числе выступают и банки, придется подробно информировать клиента обо всех правилах и...
 
Динамика ВВП будет зависеть от плана восстановления и скорости вакцинации - Минэкономразвития
Ключевую роль в относительно невысоком падении ВВП РФ в 2020 году лишь на 3,1% (относительно крупных развитых экономик) сыграли меры поддержки граждан и бизнеса за счет одновременного смягчения бюджетной и денежно-кредитной политик, динамика роста в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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03 февраля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Изменение цен производителей в еврозоне Декабрь 2020
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Январь 2021
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Январь 2021
16:15 Занятость в производственном секторе США Январь 2021
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Январь 2021
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 23 по 29 января

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
03 февраля 2021 года 08:59
Недобросовестных банкротов могут ограничить в праве на сохранение дорогого жилья
Гражданин-банкрот может лишиться части своей единственной жилплощади, если пытался спасти от изъятия "лишнюю" недвижимость и объединил две своих соседних квартиры в одну, а затраты на разделение помещений не делают невыгодной продажу одной из них, следует из определения...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:53
Цены на нефть продолжают рост
Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск во вторник составляет $57,66 за баррель, что на $0,2 (0,35%) выше цены...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:42
Объем сделок с драгметаллами на "Мосбирже" в январе вырос в 2,3 раза
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в январе 2021 года составил 4,8 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с январем прошлого года и на 5% по сравнению с декабрем.

В натуральном...
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03 февраля 2021 года 08:34
В декабре сделка ОПЕК+ исполнена на 99%, страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, не-ОПЕК - на 93%
Сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания технического комитета ОПЕК+ по мониторингу исполнения сделки.

При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

По словам источника, в...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70,03 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70,03 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 19,65 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 19,65 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,46 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,46 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $650 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $650 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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03 февраля 2021 года 08:26
Фондовый рынок США уверенно вырос во вторник
Американские фондовые индексы во вторник повысились по итогам второй торговой сессии подряд на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 475,57 пункта (1,57%) и составил 30687,48...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:17
Банки РФ с конца марта 2020 г. реструктурировали кредиты физлицам примерно на 875 млрд руб. - ЦБ
Опрошенные ЦБ 75 российских банков с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года реструктурировали кредиты физлицам на 875 млрд рублей по 1,8 млн кредитных договоров, говорится в бюллетене ЦБ.

Регулятор получил эти данные в результате проведенного опроса 75 кредитных...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:09
Статданные обеспечили рост фондовым индексам Европы
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник на превысивших ожидания данных по ВВП еврозоны.

Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки экономики США и ожиданиями увеличения поставок вакцин от...    читать дальше
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03 февраля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,9051 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 75,9051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,98 коп.
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03 февраля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,625 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 91,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,24 коп.
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03 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

13:00

Изменение цен производителей в...    читать дальше
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02 февраля 2021 года 20:14
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 февраля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 69,11 пункта (2,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3360,25 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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02 февраля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 февраля выросла на 1,66% и составила 52661,900 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52661,900 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 859,785 млрд руб., или на...
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