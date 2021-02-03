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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,625 руб.
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03 февраля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,625 руб.
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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 91,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,24 коп.
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03 февраля 2021 года 08:59
Гражданин-банкрот может лишиться части своей единственной жилплощади, если пытался спасти от изъятия "лишнюю" недвижимость и объединил две своих соседних квартиры в одну, а затраты на разделение помещений не делают невыгодной продажу одной из них, следует из определения... читать дальше
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Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск во вторник составляет $57,66 за баррель, что на $0,2 (0,35%) выше цены... читать дальше
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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в январе 2021 года составил 4,8 млрд рублей, следует из материалов биржи. Показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с январем прошлого года и на 5% по сравнению с декабрем. В натуральном...
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Сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания технического комитета ОПЕК+ по мониторингу исполнения сделки. При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%. По словам источника, в... читать дальше
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.03 февраля 2021 года 08:30
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Опрошенные ЦБ 75 российских банков с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года реструктурировали кредиты физлицам на 875 млрд рублей по 1,8 млн кредитных договоров, говорится в бюллетене ЦБ. Регулятор получил эти данные в результате проведенного опроса 75 кредитных... читать дальше
.03 февраля 2021 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник на превысивших ожидания данных по ВВП еврозоны. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки экономики США и ожиданиями увеличения поставок вакцин от... читать дальше
.03 февраля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 75,9051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,98 коп.
.03 февраля 2021 года 08:01
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.03 февраля 2021 года 08:00
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52661,900 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 859,785 млрд руб., или на...
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