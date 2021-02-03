ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,625 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 91,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,24 коп.

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Гражданин-банкрот может лишиться части своей единственной жилплощади, если пытался спасти от изъятия "лишнюю" недвижимость и объединил две своих соседних квартиры в одну, а затраты на разделение помещений не делают невыгодной продажу одной из них, следует из определения... читать дальше

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Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск во вторник составляет $57,66 за баррель, что на $0,2 (0,35%) выше цены... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск во вторник составляет $57,66 за баррель, что на $0,2 (0,35%) выше цены... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в январе 2021 года составил 4,8 млрд рублей, следует из материалов биржи. Показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с январем прошлого года и на 5% по сравнению с декабрем. Показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с январем прошлого года и на 5% по сравнению с декабрем. В натуральном... В натуральном...

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Сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания технического комитета ОПЕК+ по мониторингу исполнения сделки. При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%. При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%. По словам источника, в... По словам источника, в... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 19,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,46 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $650 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Американские фондовые индексы во вторник повысились по итогам второй торговой сессии подряд на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 475,57 пункта (1,57%) и составил 30687,48... Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 475,57 пункта (1,57%) и составил 30687,48... читать дальше

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Опрошенные ЦБ 75 российских банков с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года реструктурировали кредиты физлицам на 875 млрд рублей по 1,8 млн кредитных договоров, говорится в бюллетене ЦБ. Регулятор получил эти данные в результате проведенного опроса 75 кредитных... Регулятор получил эти данные в результате проведенного опроса 75 кредитных... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник на превысивших ожидания данных по ВВП еврозоны. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки экономики США и ожиданиями увеличения поставок вакцин от... Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки экономики США и ожиданиями увеличения поставок вакцин от... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 75,9051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,98 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 91,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,24 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Изменение цен производителей в... Изменение цен производителей в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 69,11 пункта (2,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3360,25 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52661,900 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 859,785 млрд руб., или на...

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