Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,2966 руб.

Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 91,82 руб. Было заключено 8076 сделок. Объем торгов составил 38637,27 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91 руб. за евро.

2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2966 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 69,11 пункта (2,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3360,25 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52661,900 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 859,785 млрд руб., или на...

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ООО "БКЗ финанс" выставило оферту по выпуску облигаций серии 01 объемом 5 млрд рублей с погашением в 2030 году, говорится в сообщении эмитента. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 16 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 16 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Дата приобретения - 25... Дата приобретения - 25... читать дальше

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ООО "Бизнес консалтинг" выставило оферту по выпуску облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей с погашением в 2030 году, говорится в сообщении эмитента. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 16 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 16 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Дата приобретения... Дата приобретения... читать дальше

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Совкомбанк выставил оферты по облигациям серии FIZL1 и FIZL2, говорится в сообщениях банка. Период предъявления бумаг с 10:00 МСК до 18:00 по московскому времени с 12 февраля по 18 февраля. Период предъявления бумаг с 10:00 МСК до 18:00 по московскому времени с 12 февраля по 18 февраля. Дата приобретения - 19 февраля. Дата приобретения - 19 февраля. Облигации серии FIZL1 будут... Облигации серии FIZL1 будут... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 80% выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R на сумму 56 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Книга заявок на выпуск была закрыта 21 января. Прием заявок проходил с 11 января. Книга заявок на выпуск была закрыта 21 января. Прием заявок проходил с 11 января. Ставка 1-го купона 10-летних... Ставка 1-го купона 10-летних... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" на уровне "BBB-(RU)", изменив прогноз на "стабильный", рейтинг облигаций - "BB+(RU)", говорится в пресс-релизе АКРА. "Кредитный рейтинг АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"... "Кредитный рейтинг АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7494 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7318 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6641 руб., максимальный - 11,7639 руб. Было заключено 278... Минимальный курс юаня составил 11,6641 руб., максимальный - 11,7639 руб. Было заключено 278... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2966 руб. Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 91,82 руб. Было заключено 8076 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 91,82 руб. Было заключено 8076 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в зеленой зоне, завершил вторник ростом индексов на 2,1-2,6%. Фондовые рынки Европы демонстрировали уверенный рост на фоне надежд на восстановление экономики. Фондовые рынки Европы демонстрировали уверенный рост на фоне надежд на восстановление экономики. Рынки акций Азии завершили день ростом. Рынки акций Азии завершили день ростом. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. неожиданно завершил 4-й квартал с чистым убытком из-за падения продаж в размере $96 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $13 млн, или 9 центов на акцию, полученной за... читать дальше

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Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных... читать дальше

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В январе т.г. общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" вырос на 10,4% - до 63,9 трлн рублей по сравнению с январем прошлого года, когда он составил 57,9 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в январе 2021 года было на один... Количество торговых дней в январе 2021 года было на один... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США. Инвесторы также оценивают очередную порцию корпоративной отчетности. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск поднялся на 470,35 пункта (1,56%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск поднялся на 470,35 пункта (1,56%) и... читать дальше

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