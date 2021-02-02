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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,7494 руб.
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02 февраля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,7494 руб.
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2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7494 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,31 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено 60317 сделок. Объем торгов составил 219883,27 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,6375 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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