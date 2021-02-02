Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5119 руб.

Минимальный курс евро составил 91,1725 руб., максимальный - 91,81 руб. Было заключено 3697 сделок. Объем торгов составил 15112,09 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,21 руб. за евро.

2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5119 руб.

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Российский рынок акций, открывшийся в зеленой зоне, завершил вторник ростом индексов на 2,1-2,6%. Фондовые рынки Европы демонстрировали уверенный рост на фоне надежд на восстановление экономики. Фондовые рынки Европы демонстрировали уверенный рост на фоне надежд на восстановление экономики. Рынки акций Азии завершили день ростом. Рынки акций Азии завершили день ростом. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. неожиданно завершил 4-й квартал с чистым убытком из-за падения продаж в размере $96 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $13 млн, или 9 центов на акцию, полученной за... читать дальше

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Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных... читать дальше

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В январе т.г. общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" вырос на 10,4% - до 63,9 трлн рублей по сравнению с январем прошлого года, когда он составил 57,9 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в январе 2021 года было на один... Количество торговых дней в январе 2021 года было на один... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США. Инвесторы также оценивают очередную порцию корпоративной отчетности. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск поднялся на 470,35 пункта (1,56%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск поднялся на 470,35 пункта (1,56%) и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1780 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7807 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,1 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,1 руб. Было... читать дальше

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Центральный банк Армении оценивает падение экономики страны в 2020 году на уровне 7,8%. "По предыдущему прогнозу на 2020 год экономический спад оценивался в 7,2%, сейчас ожидается "минус" 7,8%", - сказал во вторник на пресс-конференции председатель ЦБ Армении Мартин... "По предыдущему прогнозу на 2020 год экономический спад оценивался в 7,2%, сейчас ожидается "минус" 7,8%", - сказал во вторник на пресс-конференции председатель ЦБ Армении Мартин... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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АФК "Система" (MOEX: AFKS) 3 февраля планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 года объемом до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир цены размещения - 99,55-100,00% от номинала. Ставка... Ориентир цены размещения - 99,55-100,00% от номинала. Ставка... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" 3 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-П04, говорится в сообщении компании. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Основные параметры выпуска пока не... Основные параметры выпуска пока не... читать дальше

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По итогам 3-го финансового квартала чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. составила 79,43 млрд юаней ($12,17 млрд), или 28,85 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 52,31 млрд юаней, или 19,55 юаня на акцию, полученными за аналогичный период... читать дальше

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Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) начал закупать алюминий, произведенный с использованием солнечной энергии, чтобы ограничить рост выбросов CO2 в цепи поставок. Как сообщила компания, она заключила сделку, которая исчисляется "трехзначным... Как сообщила компания, она заключила сделку, которая исчисляется "трехзначным... читать дальше

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Японский крупный бизнес пересматривает свои долгосрочные стратегии в отношении инвестиций в разведку и добычу, отмечает в своем блоге вице-президент Wood Mackenzie по АТР Гэвин Томпсон. "Если 2020 год был годом пересмотра планов, то 2021 год будет годом их реализации",... "Если 2020 год был годом пересмотра планов, то 2021 год будет годом их реализации",... читать дальше

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Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG получил в 1-м квартале 2021 финансового года (октябрь-декабрь 2020 года) чистую прибыль в размере 99 млн евро по сравнению с убытком в 195 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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По итогам 4-го квартала чистый убыток крупнейшей американской нефтегазовой компания Exxon Mobil составил $20,07 млрд, или $4,7 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $5,69 млрд, или $1,33 на акцию, годом ранее. Огромный убыток по итогам квартала получен из-за... читать дальше

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