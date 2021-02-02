.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 3 февраля в размере 91,625 руб.
.
02 февраля 2021 года 13:49
ЦБ РФ установил курс евро с 3 февраля в размере 91,625 руб.
|0
2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 91,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,24 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 февраля 2021 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся в зеленой зоне, завершил вторник ростом индексов на 2,1-2,6%. Фондовые рынки Европы демонстрировали уверенный рост на фоне надежд на восстановление экономики. Рынки акций Азии завершили день ростом. Фьючерсы на... читать дальше
.02 февраля 2021 года 18:47
Квартальный чистый убыток Harley-Davidson составил $96 млн по сравнению с чистой прибылью в $13 млн годом ранее
Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. неожиданно завершил 4-й квартал с чистым убытком из-за падения продаж в размере $96 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $13 млн, или 9 центов на акцию, полученной за... читать дальше
.02 февраля 2021 года 18:38
Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных... читать дальше
.02 февраля 2021 года 18:27
В январе т.г. общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" вырос на 10,4% - до 63,9 трлн рублей по сравнению с январем прошлого года, когда он составил 57,9 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в январе 2021 года было на один... читать дальше
.02 февраля 2021 года 18:18
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по... читать дальше
.02 февраля 2021 года 18:08
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США. Инвесторы также оценивают очередную порцию корпоративной отчетности. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск поднялся на 470,35 пункта (1,56%) и... читать дальше
.02 февраля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1780 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7807 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,3025 руб., максимальный - 76,1 руб. Было... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:57
Центральный банк Армении оценивает падение экономики страны в 2020 году на уровне 7,8%. "По предыдущему прогнозу на 2020 год экономический спад оценивался в 7,2%, сейчас ожидается "минус" 7,8%", - сказал во вторник на пресс-конференции председатель ЦБ Армении Мартин... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:50
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:49
АФК "Система" (MOEX: AFKS) 3 февраля планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 года объемом до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир цены размещения - 99,55-100,00% от номинала. Ставка... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:48
ООО "Совкомбанк лизинг" 3 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-П04, говорится в сообщении компании. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Основные параметры выпуска пока не... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:48
По итогам 3-го финансового квартала чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. составила 79,43 млрд юаней ($12,17 млрд), или 28,85 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 52,31 млрд юаней, или 19,55 юаня на акцию, полученными за аналогичный период... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:39
Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) начал закупать алюминий, произведенный с использованием солнечной энергии, чтобы ограничить рост выбросов CO2 в цепи поставок. Как сообщила компания, она заключила сделку, которая исчисляется "трехзначным... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:22
Японский крупный бизнес пересматривает свои долгосрочные стратегии в отношении инвестиций в разведку и добычу, отмечает в своем блоге вице-президент Wood Mackenzie по АТР Гэвин Томпсон. "Если 2020 год был годом пересмотра планов, то 2021 год будет годом их реализации",... читать дальше
.02 февраля 2021 года 17:08
В 1-м квартале 2021 фингода чистая прибыль Siemens Energy составила 99 млн евро против убытка в 195 млн евро годом ранее
Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG получил в 1-м квартале 2021 финансового года (октябрь-декабрь 2020 года) чистую прибыль в размере 99 млн евро по сравнению с убытком в 195 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в... читать дальше
.02 февраля 2021 года 16:59
По итогам 4-го квартала чистый убыток крупнейшей американской нефтегазовой компания Exxon Mobil составил $20,07 млрд, или $4,7 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $5,69 млрд, или $1,33 на акцию, годом ранее. Огромный убыток по итогам квартала получен из-за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.