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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -3,1 млрд руб.
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02 февраля 2021 года 10:24

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -3,1 млрд руб.

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2 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -3,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -84,4 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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02 февраля 2021 года 17:57
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Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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02 февраля 2021 года 17:49
АФК "Система" 3 февраля планирует провести вторичное размещение бондов объемом до 10 млрд рублей
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02 февраля 2021 года 17:48
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Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG получил в 1-м квартале 2021 финансового года (октябрь-декабрь 2020 года) чистую прибыль в размере 99 млн евро по сравнению с убытком в 195 млн евро за аналогичный период годом ранее.

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