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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3146,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 670,9 млрд руб.
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02 февраля 2021 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3146,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 670,9 млрд руб.
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2 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3146,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2969,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3255,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3078,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 февраля составили 670,9 млрд руб. против 661,66562 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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02 февраля 2021 года 09:47
"Московская биржа" отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости на фоне активного обсуждения этой темы в СМИ и социальных сетях, предупреждает о рисках торговли инструментами срочного рынка на этот... читать дальше
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3146,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 670,9 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3146,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2969,7 млрд руб. На... читать дальше
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