Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3146,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 670,9 млрд руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3146,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2969,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3255,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3078,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 февраля составили 670,9 млрд руб. против 661,66562 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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