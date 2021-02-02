02 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2021
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2021
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2020
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2020
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02 февраля 2021 года 09:47
"Московская биржа" отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости на фоне активного обсуждения этой темы в СМИ и социальных сетях, предупреждает о рисках торговли инструментами срочного рынка на этот... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:43
циональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" серии 001КО объемом до 25 млрд рублей, сообщается на сайте НРД.
Программе присвоен регистрационный номер 4-56453-P-001P-00С.
В рамках... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:41
Банк "ФК Открытие" разместил 67,2% выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-18 на 201,607 млн рублей и 67,64% выпуска облигаций серии 001PC-19 на 270,558 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.
Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:39
Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в январе 2021 года снизился на 8,1% (год к году) и составил 22,98 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Объем поставок нефти на заводы НК "Роснефть" с начала года составил 6,03 млн тонн,... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:34
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3146,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2969,7 млрд руб.
На... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:32
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 103 млн 409 тыс. 402 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:28
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-590 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:24
Доллар США дешевеет в паре с евро и укрепляется относительно иены. Фунт стерлингов дорожает на фоне успешной реализации программы вакцинации от COVID-19 в стране.
"Быки пробуют свои силы, - отмечает Джейн Фоли, отвечающая за стратегию на валютном рынке в Rabobank в... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:19
Чистая прибыль крупнейшего индийского автопроизводителя Tata Motors в третьем финансовом квартале увеличилась на 67%, или в 1,7 раза, и составила 29,06 млрд рупий ($394 млн) по сравнению с 17,38 млрд рупий за аналогичный период 2019 года.
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:12
Фондовые индексы Азии растут во вторник вслед за рынком акций США.
Улучшению настроений инвесторов способствовали признаки прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширение программ вакцинации от коронавируса, пишет Bloomberg.
Президенту США Джо... читать дальше
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02 февраля 2021 года 09:07
ЦБ РФ в 2021-2022 годах планирует повысить доступность льготных кредитов для малых и средних предприятий (МСП), а также оптимизировать резервирование по ссудам таким заемщикам, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ в понедельник опубликовал на своем сайте "дорожную... читать дальше
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02 февраля 2021 года 08:59
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2021 года снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 42,96 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,16 млн... читать дальше
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02 февраля 2021 года 08:52
Цены на нефть рас тут сенгодня на сигналах улучшения перспектив спроса.
Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 г., заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи... читать дальше
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02 февраля 2021 года 08:43
Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на... читать дальше
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02 февраля 2021 года 08:38
Восстановление экономики может возобновиться в первом полугодии по мере спада волны пандемии и снятия большинства "коронавирусных" ограничений, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
Судя по... читать дальше
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02 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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