ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,5053 руб. евро - 91,5426 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 91,5426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,37 коп.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 75,5053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,74 коп.

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"Московская биржа" отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости на фоне активного обсуждения этой темы в СМИ и социальных сетях, предупреждает о рисках торговли инструментами срочного рынка на этот... читать дальше

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циональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" серии 001КО объемом до 25 млрд рублей, сообщается на сайте НРД. Программе присвоен регистрационный номер 4-56453-P-001P-00С. Программе присвоен регистрационный номер 4-56453-P-001P-00С. В рамках... В рамках... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" разместил 67,2% выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-18 на 201,607 млн рублей и 67,64% выпуска облигаций серии 001PC-19 на 270,558 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3... Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3... читать дальше

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Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в январе 2021 года снизился на 8,1% (год к году) и составил 22,98 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Объем поставок нефти на заводы НК "Роснефть" с начала года составил 6,03 млн тонн,... Объем поставок нефти на заводы НК "Роснефть" с начала года составил 6,03 млн тонн,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3146,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2969,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 103 млн 409 тыс. 402 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-590 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Доллар США дешевеет в паре с евро и укрепляется относительно иены. Фунт стерлингов дорожает на фоне успешной реализации программы вакцинации от COVID-19 в стране. "Быки пробуют свои силы, - отмечает Джейн Фоли, отвечающая за стратегию на валютном рынке в Rabobank в... "Быки пробуют свои силы, - отмечает Джейн Фоли, отвечающая за стратегию на валютном рынке в Rabobank в... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего индийского автопроизводителя Tata Motors в третьем финансовом квартале увеличилась на 67%, или в 1,7 раза, и составила 29,06 млрд рупий ($394 млн) по сравнению с 17,38 млрд рупий за аналогичный период 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Фондовые индексы Азии растут во вторник вслед за рынком акций США. Улучшению настроений инвесторов способствовали признаки прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширение программ вакцинации от коронавируса, пишет Bloomberg. Улучшению настроений инвесторов способствовали признаки прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширение программ вакцинации от коронавируса, пишет Bloomberg. Президенту США Джо... Президенту США Джо... читать дальше

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ЦБ РФ в 2021-2022 годах планирует повысить доступность льготных кредитов для малых и средних предприятий (МСП), а также оптимизировать резервирование по ссудам таким заемщикам, говорится в сообщении регулятора. ЦБ в понедельник опубликовал на своем сайте "дорожную... ЦБ в понедельник опубликовал на своем сайте "дорожную... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2021 года снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 42,96 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,16 млн... читать дальше

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Цены на нефть рас тут сенгодня на сигналах улучшения перспектив спроса. Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 г., заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи... Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 г., заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи... читать дальше

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Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. "Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на... "Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на... читать дальше

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Восстановление экономики может возобновиться в первом полугодии по мере спада волны пандемии и снятия большинства "коронавирусных" ограничений, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Судя по... Судя по... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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